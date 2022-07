Volantino Lidl, ‘Sotto Prezzi’: offerte e sconti dal 25 al 31 luglio

Estate di sconti con Lidl con le promozioni che non vanno in vacanza. In particolare la nota catena di supermercati ha lanciato una nuova campagna di sconti con il nuovo volantino Sotto “Prezzi” sarà in vigore da lunedì prossimo, 25 luglio, fino al successivo 31 luglio. Vediamo di cosa si tratta nello specifico.

Nuovo volantino Lidl Sotto Prezzi

Questi i prodotti in copertina. Melone a 1.79 euro, petto di pollo a 3.59 euro. Coca Cola in lattina a 0.59 euro (con coupon Lidl plus). Tonno all’olio d’oliva pescato a canna a 4.99 euro e bibite Derby Blues a 0.79 euro. E ancora: arrosto di tacchino a 1.89 euro, Salame di prosciutto a 1.49 euro, crudo stagionato a 3.89 euro, Nuggets di pollo e tacchino a 3.29 euro. Ma non finisce qui. Porchetta arrosto ricetta toscana a 1.79 euro, Wudy AIA classico a 1.49 euro, Mortadella di pollo a 1.11 euro.

Offerte non food

Come sempre non mancheranno le occasioni con Lidl per ciò che riguarda il non food. Qualche esempio? Tosaerba a benzina 149.00 euro. Cesoia ricaricabile per erba e cespugli a 17.99 euro, svettatoio telescopico a 34.99 euro. Oppure motosega elettrica a 69.00 euro. Per tutti i dettagli e le condizioni vi invitiamo a visitare il sito ufficiale Lidl.it.