Volantino Lidl, prodotti in offerta dal 5 all’11 dicembre 2022: tutte le promozioni

La nuova settimana di offerte Lidl prenderà il via dal prossimo 5 dicembre 2022 e fino all’11 dello stesso mese presenterà sconti e promozioni su centinaia di prodotti. Con l’arrivo nel nuovo mese di dicembre che inaugurerà tante feste come quella dell’Immacolata, della vigilia di natale e lo stesso Natale, saranno tantissimi i consumatori che decideranno di fare la spesa in uno dei tanti punti vendita Lidl presenti in tutta Italia.

Il nuovo volantino sarà disponibile nel formato digitale sul sito ufficiale Lidl a partire dall’1 dicembre, quando potrà essere scaricato anche nel formato PDF così da poterlo visualizzare sul proprio dispositivo mobile, computer o tablet. Ricordiamo ai nostri gentili lettori che sul sito ufficiale Lidl è anche presente l’apposito volantino viaggi, con mete esclusive e prezzi bloccati anche in vista delle mete per il Natale. Per chi invece decidesse di mettere a punto la spesa soltanto nei fine settimana, ecco disponibile il volantino Super Weekend.

Il volantino della Lidl dal 5 all’11 dicembre 2022

L’offerta da tenere d’occhio è per la carne, dove le “fettine di vitello” costano 16,99 al kg, col il 15% di sconto (per intenderci, tolti 3 euro al kg). Per la verdura, il “finocchio sfuso” a 1,19 euro, con il 29% di sconto. Per i precotti, la “Pizza Margherita di Italiamo” a 1,59 euro col coupon, quindi con lo sconto del 30%. Sempre per i precotti, le “Lunette al nero di seppia con ripieno al salmone della Deluxe” al prezzo di 1,69 euro.

Al banco frigo, troviamo lo “Yogurt al gusto caramello salato della Deluxe” a 0,89 euro. Tra i prodotti approvati dal Gambero Rosso, gli “Spaghetti alla Chitarra della Deluxe”, con pasta di Gragnano IGP trafilata al bronzo, al prezzo di 1,79 euro. Per i surgelati, il “Gelato al pistacchio con granello di pistacchio della Deluxe” al prezzo 1,49 euro. I “Bastoncini natalizi al cioccolato” costano 1,19 euro a confezione. Le “Figure natalizie di cioccolata della Favorina”, al prezzo di 2,49 euro.