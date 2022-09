Volantino Lidl, ‘Sotto Prezzi’: sconti dal 3 al 9 ottobre

Da Lidl tornano maxi offerte e sconti per i clienti con il volantino “Sotto Prezzi”, disponibile dal 3 al 9 ottobre. Una settimana di sconti imperdibili su cibo, prodotti per la casa, elettrodomestici e vestiario. Ecco i prodotti più interessanti.

Volantino Lidl “Sotto Prezzi”

Tanti i prodotti alimentari in offerta, dalle tipicità locali a quelle di stagione. Di seguito alcuni dei prezzi più interessanti: Mozzarella Granarolo a 2,09 euro; ricottine senza lattosio al -33% a 0,79 euro; mix grattugiato fresco Milbona a 2,89 euro; 10 uova medie da galline allevate a terra a 1,49 euro (-25%); Formaggio spalmabile con Skyr al -27% a 0,79 euro; tramezzini integrali a 0,99 euro.

E ancora: tagliatelle con funghi porcini a 1,89 euro; zuppa ortolana o contadina a 1,19 euro; alette di pollo classiche o piccanti a 3,29 euro; patate al rosmarino a 0,99 euro; estratti di frutta a 1,11 euro; pan bauletto 8 cereali e soia a 0,69 euro.

Sconti sul non food: elettrodomestici e utensili da cucina

Tantissimi sconti anche sugli utensili da cucina e sugli elettrodomestici. Eccone alcuni: set mini work 2 in 1 elettrico Silvercrest Kitchen tools a 59,00 euro; ciotola per pokè a 9,99 euro; padella o pentola Work 32 cm a 39,99 euro; vaporiera in bambu a 15,99 euro; libro di cucina a 6,99 euro; set per sushi 8 pezzi a 11,99 euro; set per ramen 5 pezzi a 9,99 euro; tritacarne passapomodoro elettrico a 49,00 euro; tritatutto elettrico a 9,99 euro; microonde 17 L a 59,00 euro.

Per sfogliare l’intero volantino e vedere tutti i prodotti in offerta visita il sito ufficiale di Lidl.