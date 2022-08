Volantino Unieuro ‘Back to school’: prodotti in offerta fino al 31 agosto 2022

Estate a tutto sconto con Unieuro grazie al volantino Back to School con tanti prodotti legati all’elettronica per accompagnare il rientro in aula. La promozione durerà fino alla fine del mese e presenta tanti sconti – e occasioni ghiotte – per tutti i clienti. Vediamole insieme.

Offerte Unieuro agosto 2022

Vediamo subito qualche prodotto in offerta. Lenovo Ideapad 81W101V31X a 499 euro più un rimborso di 100 euro. Lenovo Ideapad Gaming 82k200D7IX a 899 euro. MacBook Air a 1479 euro, Acer Notebook Aspire 3 a 399 euro. Pavilion Laptop 15-Eh2001NL a 799.90 euro, Samsung Galaxy Book 2 a 599 euro. Samsung Galaxy Tab S6 Lite a 299.90 euro, Tablet Pad Realme a 229.90 euro.

Sfoglia il nuovo volantino Back To School

L’offerta del volantino prevede anche la possibilità di rateizzare gli acquisti fino a 10 rate e un rimborso fino a 350 euro spedendo il proprio usato a fronte dell’acquisto di un pc fisso o portatile (incluso Apple) a partire da 349 euro.

Clicca qui per sfogliare il nuovo volantino Unieuro