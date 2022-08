Acqua & Sapone, prodotti in offerta dal 14 agosto al 3 settembre: sfoglia il nuovo volantino

È ancora periodo di sconti e da Acqua & Sapone lo sanno bene. Sì, perché dal 14 agosto e fino al 3 settembre, quindi per diverse settimane, moltissimi prodotti sono in offerta. Dagli ammorbidenti ai deodoranti, per non parlare poi delle creme corpo o quelle all’Aloe vera.

Cosa è in offerta da Acqua & Sapone

In offerta, tra i tanti prodotti, anche Cif spray da 650 ml e a 1,79 euro o, ancora, il detersivo igienizzante 3×18 Lysoform a 7.49 euro.

Per non parlare, poi, dell’ammorbidente coccolino concentrato 80 lavaggi a 3,29 euro o del detersivo per piatti a mano Svelto a 3,69 euro (ben 3 bottiglie nella confezione).

Creme scontate (e non solo)

Tra i prodotti per la cura della persona, in offerta, anche molte creme bio. Come quelle delle linea OMIA per il corpo a 2,99 euro. E c’è di più perché chi acquista 2 prodotti OMIA, di cui 1 per il corpo, avrà in omaggio il mini shampoo biologico.

