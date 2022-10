Volantino Unieuro ‘Sottocosto’: sconti fino al 16 ottobre, tutti i prodotti in offerta

Nuove promozioni da non perdere con il nuovo volantino Unieuro. In questo inizio d’ottobre torna infatti il sottocosto con promo fino a metà mese. Pc, smartphone, tablet ma anche tv ed elettrodomestici. Scopriamo insieme tutte le promozioni.

Volantino sottocosto Unieuro ottobre 2022

In copertina abbiamo il Tv Samsung Smart Tv Qled QE55Q70BA, 4k Ultra HD a 799,00 euro invece di 1.299 euro più un ulteriore sconto di 100 euro con il bonus rottamazione. Oppure la scopa ricaricabile Hoover H-Free 500 LITE in offerta a 159,00 euro con il 36% di sconto. Anche per gli appassionati di telefonia non mancano le promozioni: Samsung Galaxy S22 (128 GB, dual sim, 8 GB Ram, fotocamera anteriore 10MP, posteriore 50+12+10) a 649,00 euro in sottocosto invece di 879,00 euro. Sfogliando il volantino, valido fino al prossimo 16 ottobre, troviamo anche lo XIAOMI 12 a 599.90 euro anziché 899,99 euro, l’OPPO Reno 6 a 329,90 euro invece di 499.90 euro.

Tutte le offerte

Ma questi sono solo alcuni degli esempi che potete trovare nel nuovo volantino di ottobre. Ricordiamo che in questi giorni, sul fronte dell’informatica e degli elettrodomestici, è in vigore anche il volantino Mediaworld Sottocosto, così come la promo dei Comet Days dedicata sempre al mondo dell’elettronica. Per sfogliare invece tutte le offerte del Sottocosto Unieuro clicca sul seguente link.