Wanda Nara è incinta? La moglie di Icardi aspetterebbe il sesto figlio

Arriva da un giornale argentino la notizia che Wanda Nara sarebbe in dolce attesa. Per la coppia Icardi- Nara sarebbe in arrivo il terzo figlio, ma il sesto per Wanda. Sarebbe proprio questo uno dei motivi che avrebbe spinto la coppia a riconciliarsi. A diffondere la notizia di una possibile sesta gravidanza dell’imprenditrice è stato il quotidiano Caras.

Da un quotidiano argentino la notizia della sesta gravidanza

Non sembrano avere dubbi i giornalisti argentini che divulgano la notizia e che a corollario di una pace ritrovata forse anche a seguito della gravidanza, hanno pubblicato anche alcune foto della fuga di Mauro Icardi e Wanda Nara alle Maldive. Per quanto l’aspetto dell’imprenditrice non lasci presagire un’altra maternità ci sono i messaggi di Icardi a dare conferme.

Sembra proprio essere tornato il sereno tra i due, dopo un periodo assai tribolato che aveva fatto temere la fine del matrimonio della coppia. Ma su whatsapp Icardi scrive alla moglie: “Grazie per un altro bellissimo viaggio. Il mio luogo preferito sei tu. Per avermi portato nel nostro paradiso, per il tuo amore e per occuparti sempre di me”. Insomma le incomprensioni sembra siano state appianate e la coppia ha ripreso da dove aveva lasciato, ma con un legame forse ancora più saldo.

Il viaggio alle Maldive dopo la riappacificazione

Sei mesi fa era stata proprio la Nara ad annunciare la separazione. Un distacco che forse ha fatto bene ai due che sembrano tornati insieme più affiatati che mai. Un ricongiungimento confermato anche dal viaggio fatto con tutta la famiglia del quale Icardi ha immortalato diversi momenti postandoli sui social. Tra le tante foto anche una in particolare nella quale c’è una didascalia: “Non era la donna della mia vita. Era la mia vita trasformata in donna. Le storie Disney hanno anche una seconda stagione”.