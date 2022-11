Wanda Nara: chi è, età, carriera, l’ex marito Icardi, figli, foto e Instagram

Torna, come ogni sabato che si rispetti, l’appuntamento con Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Alla conduzione, come sempre, Milly Carlucci, mentre protagonisti sono volti noti del mondo dello spettacolo, che hanno deciso di mettersi in gioco, di studiare e scendere in pista. E questa sera, come ballerina per una notte, scenderà in pista anche l’argentina Wanda Nara, molto conosciuta e chiacchierata anche in Italia. La showgirl e modella dovrà imparare una coreografia in poche ore, poi portarla in scena e convincere i giurati: riuscirà nell’impresa?

Dagli esordi al debutto (anche in Italia) di Wanda Nara

Wanda Nara è nata il 10 dicembre 1986 sotto il segno del Sagittario, a Buenos Aires in Argentina. Figlia di Andres e Nora, ma anche sorella di Zaira, modella e conduttrice televisiva, Wanda ha debuttato in Argentina come showgirl tra il 2005 e il 2006 nella rivista Humor en Custodia, poi nella stagione teatrale 2006-2007 ha affiancato il comico Jorge Corona in un programma. Che ha poi abbandonato, dopo pochi mesi, a causa di presunti abusi da parte dell’uomo e di sua moglie. Wanda Nara nel 2007 ha partecipato a un talent show nel suo paese, poi nel 2011 si è trasferita in Italia con il marito dell’epoca, Maxi Lopez.

La carriera in Italia e tutti i suoi lavori di successo

Wanda Nara nel 2017 ha pubblicato il suo primo libro dal titolo Campione in campo e nella vita, poi nel 2018 ha sostituito Melissa Satta come co-presentatrice al fianco di Pierluigi Pardo a Tiki Taka e nel 2020 è stata opinionista al GF VIP. Nel 2022, invece, è entrata a far parte della giuria del programma argentino Quien es la mascara? Quindi, è una showgirl a tutto tondo: conosciuta nel suo paese, ma amata anche in Italia. Dove ha fatto discutere soprattutto per la sua vita sentimentale travagliata, tra tradimenti e matrimoni.

Chi è l’ex marito, perché è finita la storia con Icardi

Ma veniamo alla vita privata. Dal 2008 al 2013 Wanda Nara è stata sposata con il calciatore Maxi Lopez: la coppia ha avuto tre figli – Valentino, Benedicto e Constantino. La coppia ha divorziato il 6 novembre del 2013, dopo che la showgirl è stata accusata di infedeltà coniugale. La donna, infatti, si è legata sentimentalmente all’amico dell’ex, Mauro Icardi, all’epoca campione dell’Inter. I due sono convolati a nozze il 27 maggio 2014 e nel 2015 hanno avuto la loro prima figlia, Francesca. Nel 2016 è nata la seconda figlia, Isabella. E Wanda è diventata non solo sua moglie, ma anche procuratrice sportiva.

Tra alti e bassi, però, il 23 settembre del 2022 Wanda Nara ha annunciato la separazione dal marito. E lo ha fatto sui social, dove è seguitissima. Alla base ci sarebbero dei tradimenti, ma sarà davvero così? E ci sarà un ritorno di fiamma?

Le curiosità

In Argentina Wanda Nara ha partecipato a numerosi talent show.

Ha scritto un libro per bambini “Campione in campo e nella vita“.

Wanda è molto attiva su Instagram : qui condivide i suoi scatti bollenti, le foto con il marito e la sua quotidianità con i figli.

: qui condivide i suoi scatti bollenti, le foto con il marito e la sua quotidianità con i figli. Ha subito dei parti con cesareo.

Wanda Nara punta tutto su Instagram

Wanda Nara ha un profilo Instagram e con l’account @wanda_nara vanta oltre 15 milioni di followers.