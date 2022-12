Weekend a Roma con i bambini: mercatini e villaggi di Natale da vedere sabato 3 e domenica 4 dicembre 2022

Roma. Il primo weekend di dicembre è alle porte e l’atmosfera natalizia, con tanto di decorazioni e luci, pervade la città. Ma cosa può offrire la Capitale ai più piccoli? In quest’articolo abbiamo raccolto per voi alcune idee — laboratori, spettacoli, proposte per giocare — per trascorrere un fine settimana davvero indimenticabile in compagnia dei vostri bambini ma che potrà emozionare anche gli adulti!

Mercatini di Natale 2022 in Italia: quali sono quelli più belli da visitare, date e orari

Qualche consiglio per trascorrere il Weekend a Roma con i bambini

Iniziamo la nostra rassegna dal Christmas Word, il Villaggio di Natale a Villa Borghese. Istallazioni scenografiche, spettacoli e luci provenienti da diversi Paesi del mondo. Questo (e molto altro) è possibile trovare al Christmas Word che per quest’edizione arriva al Galoppatoio di Villa Borghese. L’appuntamento è valido dal 3 dicembre 2022 fino all’8 gennaio 2023 a partire dalle 10. Per quel che riguarda i costi il prezzo del biglietto intero è di 15 euro mentre i bambini fino a 14 anni pagano 12.50 euro; stesso prezzo, a persona, per famiglie composte da 4 persone. Gli over 65 invece pagano 12 euro.

La vera storia di Babbo Natale: Basilica e scavi di San Nicola in carcere

L’appuntamento è sabato 3 dicembre alle 15 in via del Teatro Marcello 46. L’attività è consigliata a bambini a partire dai 5 anni i quali potranno trascorrere un pomeriggio alla scoperta della vera storia di Babbo Natale raccontata mediante gli affreschi che descrivono la storia di San Nicola e cioè Santa Claus, proprio nella chiesa di San Nicola. Torcia alla mano si scenderà poi nei sotterranei. Il costo dell’attività è di 15 euro.

Regali di Natale 2022 per i bambini: tutte le idee originali

Weekend a Roma con i bambini, cosa fare domenica 4 dicembre

Cosa fare invece a Roma con i bambini domenica 4 dicembre? Ecco qualche piccolo suggerimento per voi. Per domenica 4 dicembre segnaliamo l’appuntamento con ‘Il Gatto con gli stivali 2’ al cinema Barberini per la l’ottava stagione della città incantata. Protagonisti del longevo meeting, che quest’anno si svolgerà nella Capitale presso il cinema Barberini dal 2 al 4 dicembre, sono: fumettisti illustratori registi, scrittori e più in generale personalità appartenenti al mondo della cultura. La chiusura dell’evento dedicato ai bambini sarà caratterizzata dalla proiezione gratuita del Gatto con gli stivali 2 ma è necessario prenotare su eventbrite.