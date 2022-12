Mercatini di Natale 2022 in Italia: quali sono quelli più belli da visitare, date e orari

Visitare i mercatini di Natale è un’esperienza affascinante soprattutto in prossimità delle festività natalizie. Gli stand con prodotti artigianali, addobbi, dolciumi tipici del periodo contribuiscono a diffondere l’atmosfera della festa. Ma sono tanti i mercatini che vengono allestiti in tutta Italia. L’Italia è piena dal Meridione al Settentrione. Andiamo a vedere quali sono quelli più rinomati.

I mercatini di Natale contribuiscono a creare l’atmosfera della festa

Calarsi nel clima natalizio è più facile se si fa una passeggiata tra gli stand dei mercatini di Natale. Contribuiscono a creare un’aria di festa grazie alle luminarie che abbelliscono le piazze, i vicoli, le strade, i parchi che ospitano gli stand. Forniscono l’occasione di fare piccoli pensierini da mettere sotto l’Albero, acquistare addobbi di Natale spesso artigianali, ma soprattutto calarsi nella festa.

Quali mercatini visitare

Anche Roma è ricca di mercatini di Natale, tra gli altri c’è quello di Villa Borghese, nella zona del Galoppatoio. Viene allestito all’interno del Christmas World che i visitatori possono raggiunger dal 3 dicembre all’8 gennaio. Non solo bancarelle, ma anche aree gioco, spettacoli e finanche una pista di pattinaggio per far divertire bambini e adulti. Un’occasione per trascorrere qualche ora tra relax e divertimento.

Merano a Bolzano sono località che durante il periodo natalizio ospitano tanti turisti, d’altro canto diventano un paesaggio tipico e suggestivo nel periodo natalizio. A Merano viene allestito un villaggio in piazza della rena e in piazza Terme che è richiamo di tanta gente e non solo residenti. Ad attirare l’attenzione sono gli stand ricchi di ogni prelibatezza, la pista di pattinaggio e immancabili addobbi.

A Bolzano vengono allestite casette di legno e luminarie in piazza Walther. Uno scenario fantastico tra luci colorate e bancarelle che non mancano di affascinare quanti scelgono di farsi anche solo una passeggiata per le strade della città che per l’occasione si vestono a festa per fornire ai visitatori uno splendido spettacolo natalizio. Tanti i prodotti, molti tipici della zona, che vengono posizionati dagli espositori sugli stand.

Trento si trasforma in una delle località più suggestive dell’intero territorio. L’albero di Natale e i mercatini della città fanno parte della tradizione. Piazza Fiera e piazza Cesare Battisti vengono decorate per l’occasione e gli stand ospitano prodotti enogastronomici e artigianato locale. Il sipario sul grande spettacolo offerto dall’appuntamento con decorazioni e mercatini ha preso il via il 19 novembre scorso e andrà avanti fino all’8 gennaio del 2023.

A Verona l’apertura dei mercatini di Natale avviene con una vera e propria cerimonia di taglio del nastro. Immancabile anche quest’anno il 19 novembre scorso l’avvio delle manifestazioni natalizie nella città, allestite in via Costa e in piazza Erbe. In tutte le iniziative previste immancabile la Casa di Babbo Natale nel Cortile del Tribunale e una pista di pattinaggio in piazza Sacco e Vanzetti. Seppure le casette di legno con prodotti di artigianato locale e non solo apriranno solo nella giornata del 26 dicembre.

E il Natale arriva a colore anche la città dei famosi sassi, Matera. Le iniziative natalizie già in corso si protrarranno fino al 3 gennaio 2023. Come ogni canno sono vari gli spettacoli che vengono proposti ai visitatori: burattini, concerti, mercatini e tanto altro ancora. Anche qui non solo mercatini, ma anche un Christmas Village in piazza Vittorio Veneto.

Napoli con il suo folclore non mancherà di offrire ai suoi cittadini e ai suoi ospiti spettacoli di Natale colorati e affascinati, proponendo attrazioni di vario genere. Casette di legno con prodotti artigianali, pista di pattinaggio, animazioni, show, tutto coronato da luminarie colorate e i sapori dei dolci tipici della tradizionale napoletana. Il Christmas Village, inaugurato il 1 docembre, napoletano resterà aperto presso la Mostra d’Oltremare (piazzale Tecchio) fino al 18 dicembre: dal lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 21:30; sabato, domenica e 8 dicembre dalle 11:00 alle 23:30. Il biglietto d’ingresso costa 15 euro per gli adulti, 12 per i bambini ed è gratuito fino ai 2 anni di età.