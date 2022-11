Mercatini di Natale 2022 a Ostia: il bando e come candidarsi

Anche nel centro di Ostia arriva il mercatino di Natale che si svolgerà dal 10 dicembre al 6 gennaio. È stato il X Municipio a indire il bando, al quale possono partecipare privati, per allestire gli stand con addobbi, dolci, prodotti di artigianato. Si tratta di un bando che è stato pubblicato nella giornata di ieri, 28 novembre, dalla Giunta municipale e che nasce con lo scopo di favorire le spese di Natale, la socializzazione dei cittadini e incrementare il commercio. L’iniziativa consente anche ad Ostia di diventare centro di attrazione, magari non solo per i residenti. Un modo per poter diffondere l’atmosfera natalizia nella zona balneare, richiamando anche gente da fuori

Dove verrà allestito il mercatino di Natale

Le bancarelle verranno allestite tra piazza Anco Marzio, via Lucio Coilio, via dei Misenati, via della Stazione Vecchia, piazza della Stazione vecchia. Uno spazio individuato dall’esecutivo del X Municipio che con il suo provvedimento ha stabilito anche la possibilità che i commercianti operino tre giorni prima e tre giorni dopo per l’allestimento degli stand. Al bando è possibile prendere parte presentando al X Municipio la propria candidatura entro e non oltre le 12 del 6 dicembre.

Prodotti e artigianato natalizio

Il mercatino proporrà ai consumatori prodotti tipici natalizi, siano essi prodotti di artigianato locale o anche semplicemente culinari. Una disposizione precisa quella della Giunta che non vuole che si creino conflitti con il commercio locale. Si tratta comunque di stand che verranno allestiti nelle aree pedonali, non è pertanto prevista la chiusura di alcuna strada.