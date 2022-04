Will Smith distrutto: Jada Pinkett chiede il divorzio

Ancora brutte notizie per Will Smith. Dopo essersi quasi rovinato la carriera per la moglie, costretto a rinunciare per più di dieci anni agli Oscar, pare che i due siano pronti al divorzio. La coppia, soprattutto ultimamente, ha fatto discutere molto. I fan si sono divisi in due scuole di pensiero: con Will Smith o contro Will Smith. Chissà se l’estrema reazione dell’attore per difendere la moglie sia stata la goccia che ha fatto “traboccare il matrimonio“.

Will Smith e Jada Pinkett non sono più marito e moglie?

Heat Magazine ha lanciato una bomba mediatica non indifferente. Nonostante la coppia agli di tutti sembrasse molto affiatata, pare che qualcosa non funzioni più. Sicuramente in questi anni i due hanno fatto discutere perché considerati “un po’ strani” dal pubblico. C’è chi addirittura sostiene che “finalmente Will Smith è libero“.

Tuttavia sono sempre di più le voci che sostengono che la moglie abbia chiesto il divorzio. Pare anche che i due non si frequentino più e che non si rivolgano nemmeno la parola. Sempre su Heat Magazine si legge “dall’episodio agli Oscar, tra di loro le cose vanno male. Le tensioni sono aumentate e i problemi per anni sono tornati a galla“.

Il patrimonio che spetta a Jada

Non sarebbe un divorzio qualunque. Il patrimonio dell’attore è di 350 milioni di dollari e per le leggi della California, una volta separati, Jada dovrebbe averne esattamente la metà.

Heat: “Dopo quello di Angelina Jolie e Brad Pitt potrebbe essere uno dei divorzi più tristi del cinema”.