Nettuno, nuove luci per la città: ecco dove

Una nuova illuminazione pubblica per la città di Nettuno. Un intervento da 500.000 euro.

Cosa prevede il progetto

Il progetto prevede, tra l’altro, l’installazione di nuovi apparecchi luminosi a led che permetterà di ottenere una notevole riduzione dei consumi ed un risparmio dei costi.

I quartieri interessati dal progetto sono: Sandalo, Cadolino, Zucchetti, Pocacqua, Cadolino, Santa Barbara oltre le zone di Scacciapensieri, via Scipione Borghese, Parco Palatucci, Ponserico, Spino Bianco e il centro urbano.

La realizzazione dei tratti di illuminazione pubblica sarà comprensiva di nuove dorsali in scavo con cavidotti, linee di alimentazione e quadri elettrici.

“Gli interventi – dichiara il Commissario Straordinario Bruno Strati – oltre all’efficientamento energetico che consentirà significativi risparmi, serviranno per mettere in sicurezza gli impianti esistenti e a garantire la funzionalità della pubblica illuminazione, estendendo il servizio soprattutto nelle aree periferiche della città, riqualificando anche zone oggi non coperte”.