Torvaianica, marciapiede nuovo…ma i lampioni restano nel mezzo (FOTO)

Sono in corso a Torvaianica alcuni lavori di manutenzione per il rifacimento dei marciapiedi lungo Via Dei Romagnoli, strada che collega la Via del Mare con il litorale nonché con il parco divertimenti Zoomarine. Ebbene, se da un lato dunque la riasfaltatura del percorso pedonale è senza dubbio apprezzabile, dall’altro è impossibile non notare come i pre-esistenti lampioni siano stati lasciati al loro posto rendendo difficoltoso – se non impossibile? – il transito a persone in sedia a rotelle. Perché allora non si è tenuto conto di possibili soluzioni alternative?

Il caso di Via dei Romagnoli

Del resto questa strada non è certo nuova alle segnalazioni da parte dei cittadini. Pochi mesi fa, ricorderete, qualcuno aveva ironizzato circa il dissesto stradale nel tratto a ridosso di Zoomarine definendolo idoneo “per provare le sospensioni” delle macchine a causa degli avvallamenti.