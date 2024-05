Qual è il mare più pulito del Lazio? Balneazione 2024, i dati ARPA | L’elenco completo con tutte le spiagge

Qual è il mare più pulito del Lazio? La stagione balneare è iniziata lo scorso 1 maggio e come di consueto è tempo di passare in rassegna i tratti della costa per capire quali sono le zone migliori per fare il bagno e quali invece quelle da evitare. Ecco la situazione aggiornata.

Il mare del Lazio alla prova delle analisi chimiche e batteriologiche. Qual è il mare più pulito? E quali invece i tratti da evitare? La Regione Lazio ha diffuso in questi giorni il report aggiornato con la situazione dello stato di salute del ‘nostro’ mare: al livello generale, c’è da dire, quasi tutte le spiagge del litorale, da nord a sud, hanno superato la prova anche se qualche criticità purtroppo è stata riscontrata anche quest’anno. Vediamo dunque promossi e bocciati in vista della stagione balneare del 2024.

Dati ARPA balneazione 2024: qual è il mare più pulito del Lazio? Cosa sapere

Il mare del Lazio è in buona salute, in alcuni casi perfino eccellente. I dati, al livello generale, mostrano un miglioramento rispetto allo scorso anno in merito alla balneazione delle acque marino-costiere, ma anche per ciò che riguarda i laghi. L’analisi effettuata si basa su una classe di dati raccolti nell’ultimo triennio, dal 2020 al 2023. Scorrendo l’articolo troverete la situazione provincia per provincia con una panoramica dei tratti di competenza in cui sono stati effettuati i controlli e il relativo risultato ottenuto tra eccellente, buona, sufficiente, scarsa.

Da tenere a mente che i punti menzionati, con relativo giudizio circa lo stato di salute delle acque, fanno riferimento alle zone giudicate balneabili della Regione Lazio, non soggetti dunque a specifiche ordinanze di divieto da parte dei singoli Comuni (clicca qui, sul sito del Ministero, per verificare se nel tuo Comune di Residenza ci sono provvedimenti attivi in questo senso oppure visita il sito ufficiale del tuo Ente per eventuali notizie in merito).

A fondo articolo troverete invece il documento PDF ufficiale sempre della Regione con il dettaglio delle analisi effettuate su tutte le spiagge del Lazio con l’esatta corrispondenza geografica sul territorio (un elenco analitico completo insomma). Inoltre, sempre alla fine di questa pagina, sono state riportate le indicazioni per rimanere aggiornati sulle analisi e i campionamenti delle acque che partiranno invece nei prossimi giorni e che andranno poi a comporre i dati Arpa del 2024 sulla balneazione del Lazio.

Viterbo

Partiamo dalla provincia di Viterbo. In questo caso, oltre ai tratti costieri, vengono riportate le analisi anche dei laghi di Bolsena e Vico.

Montalto di Castro: 5 eccellente, 1 buona

5 eccellente, 1 buona Tarquinia: 7 eccellente, 1 buona

7 eccellente, 1 buona Lago di Bolsena (Comune di Bolsena): 7 eccellente, 1 buona

(Comune di Bolsena): 7 eccellente, 1 buona Capodimonte (Lago di Bolsena): 4 eccellente

(Lago di Bolsena): 4 eccellente Gradoli (Lago di Bolsena): 4 eccellente

(Lago di Bolsena): 4 eccellente Grotte di Castro (Lago di Bolsena): 4 eccellente

(Lago di Bolsena): 4 eccellente Marta (Lago di Bolsena): 3 eccellente

(Lago di Bolsena): 3 eccellente Montefiscone (Lago di Bolsena): 5 eccellente

(Lago di Bolsena): 5 eccellente San Lorenzo Nuovo (Lago di Bolsena): 2 eccellente, 1 buona

(Lago di Bolsena): 2 eccellente, 1 buona Caprarola (Lago di Vico): 2 eccellente

(Lago di Vico): 2 eccellente Ronciglione (Lago di Vico): 3 eccellente

Roma

Civitavecchia : 5 eccellenti

: 5 eccellenti Santa Marinella : 7 eccellente, 2 buona, 1 sufficiente

: 7 eccellente, 2 buona, 1 sufficiente Cerveteri : 3 eccellente

: 3 eccellente Ladispoli: 5 eccellente

5 eccellente Fiumicino : 10 eccellente, 1 buona

: 10 eccellente, 1 buona Roma (Ostia) : 6 eccellente

: 6 eccellente Pomezia* : 3 eccellente, 3 buona, 1 scarsa

: 3 eccellente, 3 buona, 1 scarsa Ardea* : 4 eccellente, 1 sufficiente

: 4 eccellente, 1 sufficiente Anzio : 7 eccellente, 1 buona

: 7 eccellente, 1 buona Nettuno : 2 eccellente

: 2 eccellente Bracciano (Lago di Bracciano): 7 eccellente

(Lago di Bracciano): 7 eccellente Trevignano Romano (Lago di Bracciano): 3 eccellente

(Lago di Bracciano): 3 eccellente Comune di Roma (Lago di Bracciano): 2 eccellente

(Lago di Bracciano): 2 eccellente Anguillara (Lago di Bracciano): 4 eccellente

(Lago di Bracciano): 4 eccellente Anguillara (Lago di Martignano): 1 eccellente

(Lago di Martignano): 1 eccellente Castel Gandolfo (Lago di Albano): 1 buona, 2 eccellente

(Lago di Albano): 1 buona, 2 eccellente Comune di Nemi (Lago di Nemi): 1 eccellente

Per quanto riguarda i Comuni di Ardea e Pomezia vi ricordiamo che per la stagione balneare in corso sono stati confermati alcuni divieti già presenti negli anni passati. Qui potete leggere il focus su Torvaianica (Pomezia), qui invece quello su Ardea.

Latina

Latina : 5 eccellente

: 5 eccellente Sabaudia : 5 eccellente

: 5 eccellente San Felice Circeo : 8 eccellente

: 8 eccellente Terracina : 4 eccellente, 1 buona, 1 scarsa, 2 dati ancora non disponibili

: 4 eccellente, 1 buona, 1 scarsa, 2 dati ancora non disponibili Fondi : 6 eccellente

: 6 eccellente Sperlonga : 3 eccellente

: 3 eccellente Itri : 1 eccellente

: 1 eccellente Gaeta : 5 eccellente

: 5 eccellente Formia : 5 eccellente

: 5 eccellente Minturno : 4 eccellente

: 4 eccellente Ponza : 8 eccellente

: 8 eccellente Isola di Palmarola: 2 eccellente

Isola di Zanone (Ponza): eccellente

(Ponza): eccellente Ventotene : 3 eccellente

: 3 eccellente Isola di Santo Stefano (Ventotene): 1 eccellente

(Ventotene): 1 eccellente Lago di Puoto (Sperlonga): 1 eccellente

(Sperlonga): 1 eccellente Lago Lungo: 1 eccellente

Rieti

Rocca Sinibalda (Lago Turano) : 1 eccellente

: 1 eccellente Castel di Tora (Lago Turano) : 3 eccellenti

: 3 eccellenti Ascrea (Lago Turano): 2 eccellente

(Lago Turano): 2 eccellente Paganico (Lago Turano): 1 eccellente

(Lago Turano): 1 eccellente Colle di Tora (Lago Turano): 3 eccellente

(Lago Turano): 3 eccellente Fiamignano (Lago del Salto): 1 eccellente

(Lago del Salto): 1 eccellente Mercetelli (Lago del Salto): 1 eccellente

(Lago del Salto): 1 eccellente Pescorocchiano (Lago del Salto): 1 eccellente

(Lago del Salto): 1 eccellente Varco Sabino (Lago del Salto): 1 eccellente

(Lago del Salto): 1 eccellente Petrella Salto (Lago del Salto): 5 eccellente

(Lago del Salto): 5 eccellente Colli sul velino (Lago di Ventina): 1 eccellente

(Lago di Ventina): 1 eccellente Amatrice (Lago di Scandarello): 3 eccellente

Dati ARPA balneazione Lazio 2024: strumenti utili

Se volete conoscere l’elenco completo delle spiagge del Lazio oggetto del monitoraggio, compresa l’esatta ubicazione geografica, potete scaricare il documento PDF della Regione Lazio cliccando qui: Dati balneazione Lazio 2024.

A questo secondo link invece, scrivendo il vostro Comune di residenza, troverete nei prossimi giorni anche gli esiti delle nuove analisi di Arpa Lazio le quali, generalmente, vengono condotte a partire proprio dal mese di maggio e poi successivamente nel corso dell’estate. In foto la guida e i passaggi da seguire: