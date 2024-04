Una grande oasi WWF adiacente ad uno dei centri commerciali più grandi di Roma. Un percorso completamente a contatto con la natura con sentieri, aree pic-nic e punti di osservazione. L’inaugurazione è fissata per la prossima settimana: scopriamo insieme tutte le informazioni.

Da una grande area abbandonata può nascere una grande Oasi. E’ questa la sintesi del progetto portato avanti dalla direzione del centro commerciale di Roma sud e il WWF. Si tratta di un percorso immerso nel verde che darà la possibilità ai visitatori di prendersi una pausa per stare a contatto con la natura, imparando a conoscerla e a rispettarla. Piante, punti pic-nic, aree boschive, e tanto altro ancora per una superficie complessiva di 11 ettari. L’inaugurazione è fissata per la prossima settimana.

Apre l’oasi WWF di Castel Romano: il progetto

A realizzare questa importante collaborazione è stato il Castel Romano Designer Outlet, che ha acquisito nel 2002 e riqualificato la grande zona verde adiacente alla zona di parcheggio, restituendo valore a tutte le sue preziose caratteristiche di biodiversità. Un grande investimento a favore dell’ambiente e del territorio in linea con i principi di sostenibilità del gruppo McArthurGlen e realizzato in stretta collaborazione con WWF Italia, che oggi mette a disposizione di tutti i visitatori una magnifica area verde dove è possibile vivere la natura imparando a conoscerla e a rispettarla.

I numeri

11 ettari di area visitabile

1500 metri di sentieri nel bosco

1000 metri di percorsi stabilizzati e fruibili a tutti

5000 nuovi arbusti piantati

2000 metri quadrati di mellifere

2000 metri quadrati di playground

2000 metri quadrati di aree umide

3 aree da picnic

Quando sarà inaugurata

L’inaugurazione è fissata per martedì 16 aprile 2024 alle ore 11.00. Prevista una conferenza stampa e a seguire il taglio del nastro ufficiale dell’oasi. L’ingresso è situato nelle vicinanze del parcheggio.

Cosa vedere

L’Oasi Affiliata WWF di Castel Romano si estende per circa 11 ettari nella Riserva Naturale Decima-Malafede. Al suo interno è possibile percorrere oltre 2km di sentieri immergendosi a 360° nella magnifica cornice della campagna romana. Durante la passeggiata si alterneranno zone boschive, umide, fino alla foresta mediterranea.

Due saranno gli ingressi per accedere al parco caratterizzati da tre porzioni di radure pianeggianti. La prima è dedicata al gioco e al divertimento in un contesto naturalistico spontaneo mentre la seconda – composta da praterie umide e giardini acquatici – ospita il labirinto delle piante mellifere nonché l’osservatorio. Infine la terza restituisce uno spaccato di oasi incontaminata considerando che qui non sono stati fatti interventi.

La mappa

Questa la mappa dell’oasi con i punti principali del percorso.