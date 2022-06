Roma, in arrivo i cassonetti intelligenti: si aprono con un badge solo ai residenti

Roma, sono in arrivo i cassonetti intelligenti. Le innovative pattumiere si aprono appoggiando su un lettore un apposito badge che sarà fornito solamente ai residenti. Questo consentirà un maggior controllo dei rifiuti, evitando che nei cassonetti finisca, per esempio, anche l’immondizia dei locali.

A forma di campana e diversi a seconda del rifiuto presente al loro interno, i cassonetti saranno presto localizzati in ogni quartiere della Capitale.

Leggi anche: Incendio Malagrotta, il sindaco di Fiumicino: “Domani riaprono nidi e scuole dell’infanzia”

Roma, in arrivo i cassonetti intelligenti: come funzionano

Apripista dell’iniziativa il quartiere Africano. Più capienti dei precedenti, questi cassonetti costano mediamente 1.500 euro e, come anticipato, potranno essere usati solamente dai residenti. Infatti per aprirli sarà necessaria una tessera magnetica in dotazione solamente alle persone che abitano nella zona.

I punti a favore dell’iniziativa

Questa misura ha diversi punti a suo favore: in primo luogo impedisce che i rifiuti di bar e ristoranti finiscano nelle pattumiere di quelli domestici. Poi, essendo chiusi ermeticamente si riduce la dispersione di odori e liquami ed in ultimo — ma non per importanza — si responsabilizzano i cittadini nel rispetto delle regole delle raccolta differenziata. Infatti, riconoscendo i singoli utenti è più facile intervenire in caso di mancato rispetto delle regole della raccolta differenziata.

Un altro importante aspetto è che questi innovativi contenitori hanno anche un sistema di pesa grazie al quale Ama potrà applicare la tariffa puntuale della Tari, calcolando per ogni singolo utente l’imposta in relazione a quanto buttato. Verrà così applicato il principio europeo del chi più sporca più paga.

Il modello delle altre municipalizzate

Un passo importante per la città, quotidianamente afflitta del problema dei rifiuti. Spesso e volentieri infatti in diverse aree della Capitale, i rifiuti debordano dai cassonetti alimentando una pubblicità non certamente favorevole agli occhi dei turisti e non solo.

In particolare, con quest’iniziativa Ama vuole seguire il modello delle altre municipalizzate come Firenze, Genova e Napoli; estendendo progressivamente la presenza di questi ‘cassonetti intelligenti’ a tutta la città ed anche all’interno delle isole ecologiche.