Anzio: 28enne ferito alla testa da un petardo, è gravissimo

Dramma ieri sera sul litorale romano dove un uomo è rimasto gravemente ferito a seguito dello scoppio di un petardo lanciato da un amico. Portato in Ospedale ad Anzio è stato trasferito d’urgenza a Roma.

Manca ancora un giorno alla notte di San Silvestro ma purtroppo il consueto “bollettino” dei feriti a causa dei botti di Capodanno inizia a riempirsi con le prime notizie di cronaca. Ieri ad esempio ad Anzio un 28enne è finito in Ospedale dopo essere stato ferito dallo scoppio di un petardo.

L’uomo si trovava all’esterno di un locale quando sarebbe rimasto colpito dall’esplosione dell’oggetto, lanciato da un amico che si trovava con lui. La situazione però è apparsa subito critica: sul posto è stata chiamata l’ambulanza che lo ha portato presso il locale Ospedale (il Riuniti, ndr).

Scoppia un petardo, 28enne ferito gravemente ad Anzio

Ed è qui che, come da prassi, sono intervenute le forze dell’ordine, nello specifico i Carabinieri della Compagnia di Anzio. I Militari hanno così avviato gli accertamenti in merito all’accaduto: da una prima ricostruzione è emerso che poco prima, l’uomo, un operaio incensurato, era uscito momentaneamente all’esterno di un locale dove stava partecipando ad una festa. Improvvisamente però è stato investito accidentalmente dalla deflagrazione del petardo, lanciato da un amico.

I Carabinieri, a quel punto, hanno eseguito un sopralluogo sul luogo teatro dei fatti a margine del quale sono state rinvenute alcune tracce ematiche. E’ stato inoltre identificato l’amico che avrebbe esploso il petardo, sulla cui tipologia sono in corso accertamenti. Sull’episodio sarà inoltrata una informativa alla Procura della Repubblica di Velletri. Sul caso proseguono pertanto gli accertamenti dei Carabinieri.

Il trasferimento in Ospedale a Roma

Per quanto riguarda il ragazzo ferito, quest’ultimo, a seguito delle prime cure ricevute presso l’ospedale Riuniti di Anzio, è stato poi trasferito d’urgenza presso l’ospedale San Camillo di Roma, in prognosi riservata. Secondo quanto appreso dalla nostra Redazione si trova a tuttora ricoverato nella struttura ospedaliera in terapia intensiva, a seguito di un intervento chirurgico.