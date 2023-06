Ostia, esplosione notturna nell’androne di un palazzo: momenti di terrore, ma era un petardo

Momenti di paura per i residenti di una palazzina di via Aristide Carabelli, al civico 106, a Ostia. Questa notte, una manciata di minuti prima delle 4:00, un’esplosione ha svegliato di colpo gli abitanti della zona, che hanno pensato subito a una bomba. Qualcuno, nonostante la paura, è sceso per vedere cosa fosse successo. Di sotto, nell’androne del palazzo, il portone si presentava con il vetro frantumato. Ma degli autori del gesto non c’era – ovviamente – traccia. Immediatamente sono stati allertati gli agenti della polizia di stato, che sono giunti sul posto.

Avvertimento o scherzo di cattivo gusto?

Dai rilievi fatti dagli agenti del Commissariato Lido è risultato che a far esplodere il portone di ingresso della palazzina è stato un petardo. Non si sa se si sia trattato di un atto finalizzato ad “avvertire” qualcuno o, molto più probabilmente, semplicemente un atto vandalico da parte di qualcuno. In ogni caso, gli agenti hanno avviato le indagini per capire quale sia stata la dinamica e chi siano stati gli autori del gesto, aiutati anche dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

Notte movimentata a Ostia

La notte scorsa è stata molto movimenta a Ostia. Alla stessa ora, infatti, in via Forni veniva aggredita una donna solo per il fatto di aver chiesto di non fare confusione, vista l’ora. Alla donna è stato rotto il setto nasale e un braccio. Poco dopo, sul lungomare Paolo Toscanelli, un cileno di 36 anni è stato ferito gravemente da un colpo di arma da fuoco che lo ha preso su un fianco.

Diversi testimoni hanno chiamato le forze dell’ordine, riferendo di aver visto un uomo a terra e un altro che scappava. Ma, una volta sul posto, gli agenti non hanno trovato nessuno. Il 36enne era nel frattempo stato portato in ospedale da qualcuno che si era dileguato. Al momento l’uomo ferito, sottoposto a intervento chirurgico, non ha risposto alle domande degli inquirenti.