Anzio, cane abbandonato trai rifiuti appena operato: caccia al responsabile (FOTO)

Lo hanno abbandonato in campagna, tra i rifiuti, nonostante i chiari segni di un intervento appena subito alla zampa anteriore destra. Sulla sinistra ancora il cerotto della flebo. Nell’altra, la fasciatura per contenere i punti di sutura e coprire la ferita. Lui, un cagnolone simil maremmano grande e pacifico, buttato su un fianco, inerte, su un prato pieno di immondizia, in via Zagarolo, alla periferia di Anzio.

Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 8 febbraio, a seguito di una segnalazione girata all’Associazione di Protezione Civile Le Aquile – Nucleo Operativo Guardie Zoofile Anzio. I volontari dell’associazione guidata dal Presidente Sara Mastrantoni si sono precipitati sul posto e hanno trovato il cane, ferito.

Chi ha abbandonato il cane?

Immediatamente il cane è stato soccorso e messo in sicurezza. Grazie ai volontari è stato visitato e portato in salvo. Nel frattempo, attraverso il comando di Polizia Locale di Anzio sono state attivate le indagini per cercare di potesse aver abbandonato il cane in quello stato. Le Guardie Zoofile sin dal primo momento sono impegnati in accertamenti amministrativi per risalire all’autore dell’ignobile gesto, ascoltando le testimonianze di alcune persone. Sarà poi la Polizia Locale di Anzio a procedere in qualità di polizia giudiziaria.

La speranza è che, a stretto giro, si possa identificare la persona che ha lasciato il cane in mezzo ai rifiuti, con il rischio di un’infezione, a poche ore da un intervento chirurgico. Saranno le stesse Guardie Zoofile a comunicare le novità riguardo al cane, le cui condizioni di salute al momento sono buone. “Siamo fiduciosi – ha dichiarato Salvatore Lupoli, Comandante delle Guardie Zoofile Anzio – che questa storia si concluda bene. Stiamo facendo del nostro meglio per garantire alla giustizia la persona che, dopo aver fatto operare il cane, l’ha poi abbandonato, forse rendendosi conto di non riuscire a gestirlo o di non poter pagare le cure successive all’intervento”.