Anzio, continua a spacciare dai domiciliari: pusher finisce in carcere

Era una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, arrestato tre volte nel corso dell’anno. Misure che non sembra siano state sufficienti a far desistere l’uomo dal proseguire nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Nonostante la misura restrittiva, infatti, era arrivato al punto da essere anche evaso dai domiciliari pur di svolgere la sua ‘attività’.

Dopo 3 arresti, per il pusher è stato disposto il carcere

Il ripetersi di questi episodi ha indotto i Carabinieri della Compagnia di Anzio, nel corso di servizi di prevenzione e repressione delle attività illecite nel quartiere Zodiaco di Anzio, a procedere all’arresto dell’uomo per violazione della normativa in materia di stupefacenti.

La decisione è arrivata dall’autorità giudiziaria

L’ostinazione del pusher aveva costretto i militari di Anzio a continue segnalazioni, finché l’autorità giudiziaria si è pronunciata con uno specifico provvedimento che ha disposto la definitiva detenzione in carcere per l’uomo. Immediatamente per il pusher si sono aperte le porte del carcere di Velletri, dove sconterà la sua pena.

I Carabinieri hanno anche rimosso auto e moto risultante provento di furto

Nel corso delle attività svolte nel quartiere Zodiaco di Anzio, i Carabinieri hanno proceduto anche alla rimozione di numerosi autoveicoli e motoveicoli, parcheggiati in zona, oltre a carcasse d’auto. Dagli accertamenti svolti su quei mezzi, è risultato che in gran parte si trattava di veicoli provento di furto o comunque di provenienza illecita. Anche in questo caso un’attività importante per i residenti, visto che ha consentito di ripulire diverse aree del quartiere che erano diventate vere e proprie discariche a cielo aperto.

Il quartiere è molto attenzionato dagli uomini dell’Arma, visto che solo una settimana fa, nel corso di un controllo, sono dovuti intervenire per spaccio di crack che ha portato a quattro arresti e anche per il furto di energia elettrica. I controlli, proseguiranno, pertanto per garantire la sicurezza dei cittadini.