Anzio, entrano nella villa e narcotizzano intera famiglia: rubata l’auto

Sono entrati in casa, una villa a Lido di Cincinnato, ad Anzio, tagliando tagliando la grata di una piccolissima finestrella che si trova in cucina. Poi, per stare tranquilli e poter rovistare con tutta calma, hanno molto probabilmente narcotizzato le due famiglie, di Roma, che si trovavano in vacanza nell’abitazione.

I malviventi hanno agito nella notte tra il 17 e il 18 agosto. A renderlo noto direttamente una delle vittime, attraverso un post su Facebook, attraverso il quale chiede aiuto per ritrovare la sua auto.

Leggi anche: Anzio. Non ha mai preso la patente, ma guida ubriaco: fermato

La ricerca delle chiavi

Nella villa in via delle Azalee in quel momento c’erano due famiglie. Genitori, figli e nonni. I ladri si sono introdotti passando da una finestrella della cucina, tagliando la grata. “Forse sono stati tutti narcotizzati con uno spray, perché non si sono accorti di nulla”, racconta Martina, sorella dei derubati.

I ladri hanno rovistato in ogni stanza della villa, composta di 3 piani. Erano alla ricerca non solo del denaro, ma anche delle chiavi delle due auto parcheggiate nel vialetto del giardino di casa.

Leggi anche: Anzio, paura nella notte di Ferragosto: sparano colpi di pistola in strada, fermati in 5

Furto su commissione?

Probabilmente si tratta di un furto su commissione. I malviventi hanno infatti portato via solo la Renault Megane RS Trophy arancione, un’auto che non passa di certo inosservata. Hanno invece lasciato la seconda vettura, una Peugeot 3008 in ottime condizioni che aveva addirittura le chiavi nel cruscotto.

“Abbiamo fatto la denuncia”, racconta Martina, “ma chiedo a chiunque avesse visto la nostra macchina di informarci”.