Anzio. Non ha mai preso la patente, ma guida ubriaco: fermato

Guidava tranquillamente la sua auto pur non avendo mai conseguito l’esame per ottenere la patente. Eppure già in passato M.Z. cittadino georgiano di 31 anni, residente ad Anzio, era stato fermato e denunciato per guida senza autorizzazione. Ma nella notte appena trascorsa, durante un servizio straordinario di controllo, i Carabinieri della Compagnia di Anzio, guidati dal Capitano Giulio Pisani, lo hanno colto nuovamente sul fatto.

Ubriaco e senza patente

Il giovane è stato fermato e, verificati i documenti, i militari si sono resi conto che il ragazzo non aveva mai ottenuto il permesso di guida. Non solo. Vedendo il suo stato, hanno fatto il controllo con l’etilometro, scoprendo che i valori erano ben superiori a quelli consentiti dalla legge. Il 31enne è quindi stato denunciato per guida recidiva con patente mai conseguita e per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Alla guida senza patente

Ma il georgiano non era l’unico a guidare senza patente nella notte di Ferragosto nel territorio di Anzio e Nettuno, dove i Carabinieri hanno effettuato i controlli. Grazie ai servizi appiedati e ai pattuglioni sia nelle zone centrali che lungo il litorale è stato scoperto che anche S.P., italiano di 59 anni, di Anzio, era alla guida della sua vettura pur avendo la patente di guida revocata. L’uomo è stato denunciato per guida recidiva con patente revocata.

Al volante in stato di ebbrezza

Altri due, invece, si erano messi al volante pur avendo bevuto più del consentito. Si tratta di F.S., italiano di 49 anni, residente ad Anzio. L’uomo è stato fermato e, dagli esami alcolemici, è stato riscontrato un tasso alcoolemico di 1.13 g/l.

N.C., invece, italiano di 42 anni, anche lui residente ad Anzio, al momento del controllo aveva un tasso alcoolemico di 0.99 g/l. Entrambi sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza.

L’evasione

Durante i controlli i militari hanno anche stato una donna, R.I.A., una 21enne di origine rumena, residente a Nettuno, che, trovandosi agli arresti domiciliari, è stata sorpresa fuori dalla propria abitazione. La donna è stata denunciata per evasione.

Sempre ad Anzio, un ragazzo di 25 anni residente in loco è stato denunciato per porto di arma bianca. Il giovane, D.N.M., sottoposto

a perquisizione veicolare di iniziativa, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. L’arma è stata poi sequestrata dai militari;

Gli altri controlli

Nello stesso servizio, improntato anche al controllo dei locali frequentati da giovani e giovanissimi presenti sul litorale sono stati inoltre segnalati alla Prefettura quali assuntori 12 soggetti trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti (perlopiù crack, hashish e marijuana).