Anzio, grave incendio durante la notte: a fuoco tre auto e un autocarro

Questa notte a Lavinio, in provincia di Roma, è scoppiato un incendio che ha distrutto completamente tre auto e un autocarro. L’episodio è accaduto precisamente in via Amilcare Cipriani. I residenti, disturbati da un fortissimo odore di bruciato, si sono svegliati durante la notte e hanno dato l’allarme ai vigili del fuoco e ai carabinieri.

Diverse ipotesi

L’origine dell’incendio non è ben nota. Non si sa se sia un atto vandalico, se si possa percorrere un’ipotesi dolosa o se sia dovuto a qualche guasto improvviso. Per il momento la pista più considerata è quella dolosa. A tal proposito i Carabinieri e i vigili del fuoco stanno prendendo in considerazione tutte le informazioni del caso per capire di più. Nonostante la grossa perdita per i proprietari delle auto e dell’autocarro, nessuno è rimasto ferito.

