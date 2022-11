Anzio, incendio nella notte a Lido del Corsaro: struttura divorata dalle fiamme

Anzio. Momenti di paura questa notte a seguito di un incendio che si è sviluppato all’interno di una struttura balneare. Sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area i Vigili del Fuoco. Sono tuttora in corso le indagini per determinare le cause del rogo e non è esclusa l’ipotesi dolosa.

L’incendio questa notte al Lido del Corsaro

Siamo sulla Via Ardeatina, le fiamme si sono sviluppate intorno alle 23 di questa notte all’interno della struttura balneare Lido del Corsaro. Il fuoco ha rapidamente avvolto la struttura in legno, causando non pochi danni nonostante le copiose piogge di ieri. Scattato l’allarme, sul posto sono giunte due squadre dei Vigili del Fuoco: la 23A di Anzio e l’autobotte B22 di Pomezia. Oltre ai pompieri, presenti anche i carabinieri. In corso le indagini per determinare la causa del rogo e non è escluso che possa essersi trattato di un atto doloso.