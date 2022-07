Grosso incendio in Via di Porta Medaglia, fiamme dirette verso le abitazioni: decisivo intervento Vigili del Fuoco

Ancora incendi, ancora vegetazione in fumo a Roma. L’emergenza roghi non si placa nella Capitale e anche oggi diversi episodi hanno tenuto impegnati i Vigili del Fuoco. In particolare fiamme si sono sviluppate lungo la Via Ardeatina e in Via di Porta Medaglia. Un altro episodio, come riportato in questo articolo, è in corso invece ad Ardea con fiamme vicino al centro abitato.

Incendio alla Falcognana oggi

Ad ogni modo l’allarme in questo caso – siamo in zona Falcognana – è scattato intorno alle 14.30. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco ed il Dos (direttore operazioni di spegnimento). Le operazioni sono ancora in corso con gli operatori che stanno provvedendo all’estinzione del grosso incendio di sterpaglie partito da via di Porta Medaglia all’altezza dell’ incrocio con via Ardeatina.

Nessun ferito

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Il tempestivo intervento dei soccorritori ha evitato alle fiamme di dirigersi in direzione del centro abitato. Sono quattro le squadre di terra impiegate più un’autobotte oltre ad alcuni moduli della Protezione Civile.

Foto di repertorio