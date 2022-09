Anzio, macabro ritrovamento: cadavere in avanzato stato di decomposizione

Macabra scoperta quella fatta ieri mattina, poco dopo le 9, ad Anzio, in piazzale Ardea: qui, in una baracca, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo.

La macabra scoperta in Piazza Ardea

Prima il cattivo odore, poi l’allarme alle forze dell’ordine: è stato un passante ad accorgersi del corpo in avanzato stato di decomposizione e a chiamare subito i Carabinieri. I militari sono intervenuti sul posto e ora spetterà a loro fare chiarezza.

Di chi è il corpo

Il corpo, che non presenta segni di violenza, apparterrebbe a un clochard, ma al momento le indagini sono in corso per risalire alla sua identità. L’ipotesi è quella che l’uomo sia morto per cause naturali.

Tra l’altro, non sono stati trovati documenti, non ci sono denunce di scomparsa attive, ma i militari hanno notato vicino al corpo delle fotocopie con un nome. Quel nome corrisponde a quello della vittima? Spetterà ai Carabinieri fare chiarezza, rispondere a questa domanda e risalire all’identità. La salma, intanto, è stata traslata all’obitorio dell’Ospedale Riuniti Anzio-Nettuno.