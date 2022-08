Anzio, niente tavolini per i bar del centro: ordinanza ad hoc per due locali

Mille euro di spesa in previsione del pienone favorito dalle presenze portate dal concerto di Patty Pravo. E invece niente. Per due bar del centro di Anzio, nella notte di San Lorenzo i desideri non si sono di certo avverati, anzi…

Poco prima dell’inizio del concerto della famosa cantante, infatti, sono arrivati gli agenti della polizia locale e del commissariato di Anzio. Caschi bianchi e poliziotti hanno fatto togliere i tavoli a due bar del centro, proprio nei pressi del palco.

L’ordinanza

L’ordinanza, consegnata a mano ai gestori, riporta che “in occasione degli spettacoli di intrattenimento del programma ‘Anzio Notti di mezza estate 2022’, dalle ore 19 fino al termine delle manifestazioni de quo, le attività commerciali che occupano suolo pubblico in Piazza Garibaldi (Bar 013 – Bar Nevada) dovranno rimuovere tavoli, sedie ed eventuali strutture che possano interferire il passaggio pedonale ed eventuali vie di fuga”.

Il provvedimento è stato notificato quindi ai soli due gestori indicati per, come scritto nell’ordinanza, garantire le vie di fuga. Giusta motivazione, se non fosse per il fatto – come ha lamentato uno dei gestori – che l’ordinanza è stata notificata ai commercianti solo la mattina stessa, quando erano già state prese le prenotazioni.

Un preavviso troppo breve, che ha causato una spesa di più di mille euro (con mancato incasso), che va ad aggiungersi a quella del personale assunto per la serata in vista del concerto. Molti dei clienti del bar – perlopiù persone anziane venute a vedere il concerto – hanno fatto anche le loro delle rimostranze, chiedendo le sedie per sedersi nel bar.

Le “differenze”

Sono stati in molti a chiedersi come mai per le vie del centro però siano ammessi i tavoli sui marciapiedi, nonostante non si riesca più a passare e perché il porto turistico di Anzio sia diventato un ristorante a cielo aperto. Proprio qui un’autoambulanza, a causa della presenza dei tavoli in strada, la scorsa settimana non è riuscita a passare per soccorrere un uomo colto da un malore. Tutte questioni che non sembrano essere oggetto di alcuna ordinanza. Al porto le vie di fuga non servono?

Non sarebbe giusto, così come fatto per i due bar del centro, garantire il passaggio in tutti i punti della città?