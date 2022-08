Anzio, sfonda l’entrata del supermercato per saccheggiarlo: arrestato per la 5ª volta in pochi mesi, ma il giudice lo rimanda a casa

Ha sfondato la porta d’ingresso del supermercato Deco’ di via Valle Schioia, ad Anzio, nella frazione di Lavinio, e ha iniziato a svaligiare il supermercato. Ma non sapeva che era stato visto da un attento cittadino, che ha telefonato alle forze dell’ordine.

L’allarme è scattato oggi, intorno a mezzanotte e mezza, nella Stazione dei Carabinieri di Lavinio Lido di Enea, dove è arrivata la chiamata.

Leggi anche: Anzio, entrano nella villa e narcotizzano intera famiglia: rubata l’auto

Nascosto tra gli scaffali

Sul posto in pochi minuti è arrivata una pattuglia. Una volta dentro, i militari hanno trovato nascosto il ladro, che si era nascosto tra gli scaffali del supermercato, sperando di non farsi vedere.

Ma quando lo hanno avuto di fronte, i militari hanno riconosciuto nel malvivente un volto noto. L’uomo, un 40enne di origine algerina, era già stato arrestato dai Carabinieri di Anzio già 4 volte negli ultimi mesi.

Leggi anche: Anzio. Non ha mai preso la patente, ma guida ubriaco: fermato

I precedenti furti

L’ultimo arresto risale a pochi giorni fa: all’inizio di agosto, infatti, l’uomo era stato colto sul fatto mentre stava tentando il furto presso un autolavaggio. Ma, dall’inizio dell’anno, l’uomo era stato arrestato altre 3 volte, il 3 febbraio, il 9 aprile e il 29 aprile, sempre dagli stessi Carabinieri per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e furto.

Il processo

Nonostante l’uomo sia stato tratto in arresto per ben 5 volte in pochi mesi, questa mattina, durante il processo per direttissima, il giudice non ha ritenuto necessario per lui né il carcere né gli arresti domiciliari. Lo straniero, infatti, è libero: l’unica misura cautelare è quella del divieto di dimora nel comune di Anzio. In pratica, al termine del processo è tornato indietro prima degli stessi carabinieri che lo hanno arrestato. In un altro Comune, certamente, ma comunque libero. Anche di continuare ad agire come ha fatto finora…