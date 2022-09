Anzio, si inaugura il “nuovo” Teatro AQ International: sabato 18 il via alla stagione

Si alza il sipario sul Teatro AQ International. Per l’occasione è prevista una grande serata inaugurale a partire dalle 18 e 30 di domenica 18 settembre 2022.

Dopo tanti sacrifici e un grande impegno profuso dall’AQ International riprendono le attività artistiche sul territorio di Anzio Nettuno e Ardea.

AQ International si avvale di diverse collaborazioni

Grazie a varie collaborazioni: la AQ Team, la Proloco Città di Anzio, i Project_X_ DVM, la Make for Indians e la Aps Leonardo Fita , AQ International è pronta a dare il via a una serie di iniziative dirette a diffondere cultura, teatro, poesia, mostre, scuole d’arte e musica sui tre territori comunali.

Tutto questo grazie allo spirito di iniziativa di Chief Executive Officer di AQ International, Salvo Cacciola, che mira a scovare e far crescere giovani promesse, non mancando di dare spazio ai più qualificati interpreti. Sono previste, pertanto serate per i più giovani, quindi discoteca, ma sicura, prudente, senza rischi per i ragazzi. Con il desiderio di contribuire a dare valore aggiunto ad Anzio, Nettuno e Ardea.

La serata inaugurale

E per la serata inaugurale della stagione artistica fissata per il 18 settembre, a partire dalle 18:30, gli organizzatori annunciano: “Tanta roba…”

Un evento che si annuncia entusiasmante al quale i promotori dell’iniziativa hanno sottolineato: “Siamo quindi felici di invitare chi ha a cuore i nostri territori profondamente senza se e senza ma… La popolazione tutta, i sindaci e i consiglieri comunali di Anzio, Area e Nettuno, i direttivi delle Proloco delle tre città, il corpo docenti delle scuole IIS Apicio Colonna Gatti, L’Istituto comprensivo Anzio II, il Circolo didattivo Nettuno”.

Tante le iniziative in programma affidate alle grandi capacità del direttore artistico Michelangelo Pastore, unitamente agli Artisti Stefano Chiavazzo e Alessandro Guarnotta.

Alle ore 20.00 ingresso libero per lo spettacolo di Musica dal vivo, Canzoni, Poesia, Danza, Cabaret e Teatro