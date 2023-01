Da Anzio a Sanremo: la cantautrice Ariete sale sul palco dell’Ariston con ‘Mare di guai’

Da Anzio a Sanremo e il sogno di Ariete, giovane cantautrice, si avvera. Lei, infatti, gareggerà tra i big e sarà tra le protagoniste del nuovo Festival, che prenderà il via il prossimo 7 febbraio e vedrà alla conduzione, per la quarta volta consecutiva, Amadeus. Con lui le co-conduttrici Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu, Chiara Francini. Immancabile la presenza di Gianni Morandi, che dopo il successo della scorsa edizione ritorna a Sanremo come presenza fissa.

Chi è Ariete, cosa sappiamo sulla cantautrice

Tra gli artisti in gara anche Ariete, all’anagrafe Arianna Del Giaccio, una giovane cantautrice e compositrice italiana nata ad Anzio, a pochi chilometri da Roma, il 27 marzo del 2002. Così giovane e così talentuosa, Ariete è riuscita ad aggiudicarsi il ‘pass’ per salire sul palco dell’Ariston. Un traguardo importante, un passaggio che sarà fondamentale nella sua carriera. Ariete ha iniziato a suonare chitarra e pianoforte da piccola: aveva appena 8 anni, poi ha cominciato a scrivere e comporre i primi mezzi, lì dove racconta spesso l’amore per le ragazze.

I suoi successi

Ariete a 17 anni ha partecipato alla tredicesima edizione di X Factor: ha superato le prime fasi, poi è stata eliminata ai Bootcamp. Ma questo non l’ha certo fermata. Anzi, il contrario: è ripartita da lì, da quel ‘no’. E ha fatto bene perché con determinazione ha raggiunto il successo e oggi è una cantautrice amatissima. Nel 2019, infatti, è uscito su YouTube il suo primo singolo ‘Quel bar’, e nello stesso anno 01/12. Poi ha firmato un contratto con la casa discografica Bomba Dischi e nel 2020 ha pubblicato l’EP d’esordio Spazio con i brani Amianto e Pillole, che sono stati certificati dischi d’oro.

La partecipazione a Sanremo 2023

Nel 2021 ha cantato in collaborazione nei brani di Alfa, Tauro Boys, Rkomi e ha ottenuto con quest’ultimo un disco di platino per il brano Diecimilavoci. Lei, poi, ha pubblicato il singolo L’ultima notte, che è stato utilizzato come spot del Cornetto Algida e nel 2022, il 4 dicembre scorso, Amadeus ha annunciato la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con la canzone Mare di guai.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PRESENTAZIONE UFFICIALE

Significato della canzone Mare di guai

Ancora top secret il testo della canzone ‘Mare di guai‘ che Ariete porterà sul palco dell’Ariston. Si tratta, però, di una ballad in cui racconta la fine della storia d’amore con la sua fidanzata. Ariete, infatti, per un lungo periodo è stata legata all’attrice Jenny De Nucci e sui social in molti avevano pensato che alla base di quel rapporto giunto al capolinea ci fosse stato un tradimento. La cantautrice, però, ha smentito tutto: era semplicemente finito l’amore. E da lì Ariete è ripartita. Da quella delusione, infatti, è nato il brano che la farà salire sul palco dell’Ariston. Da Anzio a Sanremo il passo, per lei, è stato breve.