Perché Ariete e Jenny De Nucci si sono lasciate? Le ultime news

La cantante Ariete e l’attrice Jenny De Nucci si sono lasciate. La loro relazione è terminata durante l’estate. L’annuncio della rottura è stato dato via social dall’attrice, cosa avrà detto? E qual è stata la motivazione della rottura? Cerchiamo adesso di fare chiarezza e capire cosa sia successo tra le due.

Rottura Ariete e Jenny De Nucci, l’annuncio sui social

“Io e Arianna non stiamo più insieme vi chiedo gentilmente di non taggarmi più in nessun video o di dirmi con chi la vedete in giro o chi vedete sotto al suo palco. È da un po’ che volevo scriverlo ma ultimamente sto diventando ingestibile da tenere privata come cosa quindi please rispettate questo momento. Essendo stata una relazione pubblica mi sembra giusto, anche se sono contro a queste cose, di scrivere due righe in merito. Non farò un papiro strappalacrime, sappiamo io e lei com’è andata ed è giusto che rimanga privato. Diceva Massimo Pericolo, ‘Amarsi in pubblico lasciarsi subito” Queste le parole dell’ex di Ariete, che lo scorso 22 giugno ha annunciato su Instagram la rottura con l’artista.

Nessuna replica da parte della cantante

Si sa, anche i più bei legami possono giungere al capolinea. Non fa eccezione la relazione tra Ariete e Jenny De Nucci, giunta al capolinea lo scorso giugno. Le due sembravano molto affiatate e l’annuncio della loro rottura ha lasciato i fan senza parole. Da parte della cantante non è tuttavia arrivata alcuna replica e nemmeno nessuna novità circa la possibilità di una nuova relazione.