Il furgone sulla Nettunense è sospetto, scatta il controllo della Polizia: così è stato beccato un giovane pusher

Anzio. Stava guidando sulla Nettunense quando è stato fermato per un controllo dalla Polizia. Il suo atteggiamento aveva infatti insospettito gli uomini delle Volanti del Commissariato di Anzio che hanno così deciso di approfondire la situazione. E l’intuizione si è rivelata giusta.

Leggi anche: Anzio, macabro ritrovamento: cadavere in avanzato stato di decomposizione

Arrestato giovane spacciatore ad Anzio

All’interno del furgone è stata rinvenuta della sostanza stupefacente, hashish per la precisione. Da successivi accertamenti nei confronti del conducente, un ragazzo poco più che ventenne, è saltata ‘fuori’ altra droga (circa 130 grammi) unitamente a tutta la strumentazione necessaria per il suo confezionamento nonché un’ingente somma di denaro. Per il giovane pusher dunque, di 23 anni per la precisione e residente a Latina, sono scattate le manette.

Leggi anche: Anzio, il cane del vicino abbaia troppo. Tira fuori la pistola e spara