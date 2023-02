Incendio ad Anzio, raccolta fondi per far rinascere l’Emporio Venturi

Un incendio che ha devastato lo storico Emporio Venturi in piazza Pia ad Anzio, il 4 febbraio scorso, ha lasciato la comunità sgomenta. Un dolore che ha toccato tutti i cittadini che hanno organizzato una raccolta fondi sottolineando: “Il loro personale ci ha sempre regalato un sorriso. Oggi dobbiamo darglielo noi. Partecipate a questa raccolta fondi”.

La raccolta fondi per aiutare i gestori del negozio a ricominciare

La raccolta fondi su Gofundme.com finalizzata a dare una speranza ai titolari dell’attività che negli anni hanno offerto non solo un servizio, ma anche gentilezza e cortesia che hanno fatto dell’Emporio Venturi un negozio esclusivo. L’esercizio commerciale raso al suolo dalle fiamme ha, in qualche modo, rotto un legame importante per vecchie e nuove generazioni che in quel negozio non hanno trovato solo giocattoli o materiale di cancelleria, ma il garbo di persone capaci di accogliere i clienti tanto da farli sentire a casa.

Le attività dei soccorsi

L’allarme è scattato alle 21 del 4 febbraio, mentre il negozio era chiuso al pubblico. I Vigili del fuoco di Pomezia e Anzio si sono precipitati. Ben cinque squadre sono arrivate sul posto per cercare di sedare le fiamme che si sono sviluppate velocemente riempiendo anche la piazza di quell’odore acre provocato dal fuoco. Operazioni difficili, nel corso delle quali due persone sono rimaste intossicate dal fumo. Senza contare che l’incendio aveva costretto tutti gli abitanti della palazzina nella quale si trova l’Emporio Venturi, a scendere in strada.

Il rogo ha distrutto l’esercizio commerciale

Ma una volta spento il rogo è stato evidente che i danni erano ingenti. Difficile anche fare una stima. In tanti si sono stretti attorno ai titolari di quell’attività. La comunità tutt’altro che insensibile è decisa ad aiutare i gestori di quell’esercizio commerciale a ricominciare e lo sta facendo con una raccolta fondi.