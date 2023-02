Spaventoso incendio a Santa Marinella: distrutto negozio

Spaventoso incendio ieri sera, poco dopo le 21, a Santa Marinella. Le fiamme, per cause ancora tutte da accertare, hanno avvolto un’attività commerciale in Piazza Civitavecchia, al civico numero 16. Sul posto, per domare il rogo, sono intervenuti i vigili del fuoco con l’aiuto di cinque autobotti e il carro schiuma.

Incendio a Santa Marinella ieri

Sulle cause dell’incendio sono ancora in corso le verifiche e tutti gli accertamenti. Quello che è certo, però, è che le fiamme hanno completamente distrutto il magazzino al piano interrato e il negozio di casalinghi al piano terra. Non sembrerebbero esserci feriti, ma a causa del fumo e di quell’odore acre si è deciso di chiudere una scuola nelle vicinanze. Per precauzione. Sul posto, oltre ai vigili del Fuoco, anche i Carabinieri, gli uomini di Enel e Italgas e il personale sanitario del 118.

Sui social, come accade spesso in questi casi, i residenti si sono uniti e hanno cercato di capire cosa stesse succedendo. Con un tam tam. “Il negozio (gestito da cinesi, ndr) è andato a fuoco, con ripetuti scoppi, una situazione drammatica” – ha scritto Mario, seguito da altri cittadini dispiaciuti. Tanti sacrifici andati in fumo, nel vero senso, purtroppo, della parola.

Incendio ad Anzio pochi giorni fa

Pochi giorni fa un altro spaventoso incendio, questa volta ad Anzio. Le fiamme nello storico Emporio Venturi, sono divampate all’interno del negozio intorno alle ore 21:00 di sabato scorso, mentre l’esercizio commerciale era chiuso al pubblico. Il fumo in poco tempo ha invaso la centralissima piazza Pia e i residenti del palazzo a 5 piani che ospita l’Emporio, spaventati, sono scesi in strada e hanno dato l’allarme. In quel caso, due persone, tra cui un vigile del fuoco, sono rimaste intossicate dal fumo. Il vigile del fuoco è stato soccorso dal personale sanitario direttamente sulla piazza: aveva inalato fumo durante le operazioni di spegnimento dell’incendio, che è stato di enormi proporzioni.