Aprilia, maxi incendio nell’ex dogana: colonna di fumo tossico invade la città (FOTO)

Sembra non esserci tregua sul ‘fronte’ incendi. Dopo il maxi incendio divampato nella serata di lunedì sulla Pontina, nello store Orizzonte a Castel Romano, poco fa le fiamme sono divampate ad Aprilia. Enorme la colonna di fumo nero e tossico che si è innalzata in cielo ed è visibile da più zone della città, addirittura da Ardea e sulla Pontina come ci hanno segnalato alcuni lettori.

Ex dogana di Aprilia in fiamme

Al momento le cause sono ancora tutte da accertare, ma le fiamme hanno avvolto e distrutto una parte dell’ex dogana di via Enna ad Aprilia, un’area abbandonata a se stessa, diventata nel tempo una discarica, tra rifiuti e degrado. Enorme la colonna di fumo nero, l’aria è irrespirabile. La sala operativa del comando di Latina ha inviato ad Aprilia, in via Enna, diverse squadre dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenute le squadre di Aprilia e Latina con anche autobotti, l’autoscala e il carro autorespiratori al seguito. Per il momento i vigili del fuoco stanno operando per abbassare le fiamme e cercare di estinguere nel più breve tempo il rogo. “Le operazioni di spegnimento sono delicate”, commenta Riccardo Ciofi dal sindacato dei vigili del fuoco, “a causa della grandezza del sito e della composizione delle coperture dei capannoni che contiene presumibilmente amianto”. Sul luogo anche i Carabinieri.

C’è amianto

Adesso bisognerà prima di tutto spegnere le fiamme, poi capire le cause dell’incendio. Dell’ennesimo incendio e di quella nube che sta invadendo l’intera città, rendendo l’aria irrespirabile per i cittadini. Gli stessi cittadini stanchi ed esasperati, che avevano chiesto a più riprese la bonifica del sito. Ora il rischio è alto, l’attenzione massima: stanno bruciando eternit, amianto e materiali tossici.

Le fiamme stanno interessando dei capannoni in disuso. Da una prima stima sembrano quattro quelli interessati dall’incendio, ciascuno di circa 1500 mq.

L’incendio pochi giorni fa nello store Orizzonte

Nella serata di lunedì, invece, lo store Orizzonte, quello che si trova sulla Pontina, a Castel Romano, è stato distrutto dalle fiamme. Le cause sono ancora tutte da accertare, ma la conta dei danni, per diversi milioni di euro, è iniziata. In quel caso l’incendio, di enormi dimensioni, è divampato nel negozio, con le fiamme che hanno invaso tutta l’area del locale, che tratta alimentari, arredo giardino, biancheria casa, alimenti e complementi per cani e gatti, cartoleria, casalinghi, detergenti, ma anche elettrodomestici e articoli di ferramenta.