Pontina, distrutto lo store Orizzonte a Castel Romano: danni per diversi milioni di euro

È stato un incendio spaventoso oltre che disastroso quello che si è sviluppato ieri sera nel Centro commerciale ‘Orizzonte’ a Castel Romano. Fiamme persistenti per spegnere le quali i Vigili del fuoco, intervenuti poco dopo le 22, hanno dovuto lavorare tutta la notte e in parte anche stamattina.

La conta dei danni

Dopo una notte di fuoco, purtroppo, per i commercianti oggi è arrivata la parte più difficile: la conta dei danni. E stavolta si tratta di somme da capogiro, visto che da una prima approssimativa stima i danni di aggirano intorno a diversi milioni di euro. Nonostante l’impegno dei soccorritori è stato impossibile circoscrivere il fronte di fuoco e, quindi i danni. Il rogo si è sviluppato velocemente interessando gran parte della struttura. Uno store che si estende per 3mila metri quadrati e che ospita: alimentari, arredo giardino, biancheria casa, alimenti e complementi per cani e gatti, cartoleria, casalinghi, detergenti, ma anche elettrodomestici e articoli di ferramenta.

Le indagini per stabilire da dove ha avuto origine il fuoco

Oltre alla conta dei danni, ora, è anche il momento delle indagini. Attività utili a stabilire da dove sia partito il fuoco. E dai primi accertamenti sembra abbia avuto origine all’interno del Centro commerciale, anche se resta ancora da chiarire precisamente il punto. Sul caso stanno indagando non solo gli ispettori dei Vigili del fuoco, intervenuti con 15 squadre da Pomezia, da Roma e dai Castelli Romani, per sedare le fiamme, ma anche i carabinieri e la polizia che sono accorsi immediatamente sul posto per dare una mano alle operazioni di soccorso.

Sarà assai complesso ripristinare la struttura visto gli ingenti danni provocati dal fuoco che ha causato anche il crollo di una parte del tetto. I residenti e i passanti sono rimasti esterrefatti ieri sera di fronte alle fiamme tanto alte da arrivare a 10 metri di altezza. Qualcuno ha anche realizzato dei video che hanno fatto velocemente il giro del web diventando virali.