Nettuno, 17enne scomparso in mare: chiuse ufficialmente le ricerche di Omar

Sono ufficialmente terminate le ricerche di Omar, il ragazzo 17enne di origini egiziane scomparso in mare a Nettuno. Approfittando della bella stagione, il giovane era andato in spiaggia con un amico ma a causa del mare mosso i ragazzi avevano incontrato subito delle serie difficoltà nel rientrare a riva.

17enne scomparso in mare: cosa è successo

I fatti sono avvenuti qualche giorno fa. Come detto, il giovane Omar stava nuotando con un amico al largo, di fronte alla spiaggia antistante alla chiesa di Santa Maria Goretti. Purtroppo però a causa del mare grosso i due avevano avuto difficoltà a rientrare a riva. Infatti solo uno dei ragazzi è riuscito a far ritorno mentre non si avevano tracce di Omar. Il ragazzo al momento della scomparsa indossava un costume rosso.

Chiuse ufficialmente le ricerche del giovane Omar

L’allarme è scattato subito, così come le capillari ricerche: il litorale è stato pattugliato sia via terra sia via mare con la motovedetta della Guardia Costiera di Anzio e con l’elicottero che ha perlustrato l’interza zona. Purtroppo però questa mattina intorno alle 9.15 le ricerche del giovane Omar sono ufficialmente terminate. A comunicarlo la Guardia Costiera.