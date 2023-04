Si allontana dall’ospedale e scompare: “Aiutateci “, l’appello della famiglia per ritrovare Salvatore

Momenti di apprensione per la famiglia di un uomo il quale, allontanatosi dall’ospedale dov’era ricoverato, ha poi fatto perdere le proprie tracce. Ore concitate queste per i familiari che alfine di ritrovare il proprio caro hanno diffuso un appello sui social affinché l’uomo possa fare ritorno a casa il prima possibile. Fornito il suo l’identikit sono in corso le ricerche al fine di mettere il prima possibile la parola fine a questa vicenda.

Si allontana dall’ospedale e scompare, l’appello social per ritrovare Salvatore

Si è allontanato dall’ospedale nel quale era ricoverato e da quel momento ha fatto perdere le proprie tracce. Protagonista dalla vicenda un uomo di nome Salvatore. Fatto scattare l’allarme, sono attualmente in corso le ricerche per ritrovarlo. Cresce l’apprensione dei familiari che non hanno più sue notizie e sono preoccupati per lui. Momenti a dir poco concitati questi per i suoi cari che al fine di ritrovare l’uomo nel più breve tempo possibile, così da riabbracciarlo presto e mettere la parola fine a questa vicenda, hanno diffuso un appello sui social, sperando che qualcuno possa essere loro utile. Fornito l’identikit, si spera che qualcuno lo abbia visto così da ottenere utili e preziose informazioni per ritrovarlo.

L’identikit

al momento dei fatti Salvatore si trovava presso l’ospedale di Anzio, nosocomio nel quale risale il suo ultimo avvistamento. Dopodiché di lui si è persa ogni traccia. Al momento dell’allontanamento l’uomo indossava un paio di jeans, una felpa grigia e una giacca pesante di colore nero. In corso le ricerche, come anticipato, i familiari al fine di accelerare le operazioni hanno diffuso un appello sui social, sperando che qualcosa potesse aiutarci. Chiunque abbia visto oppure abbia notizie di Salvatore può contattare il seguente numero telefonico: 3755498516.