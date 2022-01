Tentato omicidio ad Anzio: 36enne accoltellato alla testa e alle gambe

Giallo ad Anzio, dove nel pomeriggio di oggi, sabato 15 gennaio, un uomo di 36 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato trovato a terra in una pozza di sangue. E’ successo in via Belgio.

Tentato omicidio ad Anzio: accoltellato un 36enne

A notare la persona stesa in strada una una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Anzio, in servizio di controllo del territorio, che transitava su via Belgio. Immediatamente i militari si sono fermati e hanno visto che l’uomo era stato accoltellato. Il 36enne presentava ferite da taglio alla testa, alle gambe e a una mano. Sul posto sono stati immediatamente stati fatti intervenire i sanitari del 118, che hanno trasferito l’uomo ferito in codice rosso all’ospedale Riuniti di Anzio, dove è stato ricoverato in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

Le indagini sono condotte dai Carabinieri della Compagnia di Anzio, diretti dal Capitano Giulio Pisani: i militari dovranno ricostruire quanto accaduto e identificare il tentato omicida.

