Aprilia, 200 dosi tra crack e cocaina pronte per essere vendute: 2 arresti

La droga era già pronta per essere immessa sul mercato ma i Carabinieri hanno “rovinato” i loro piani. E così due persone di Aprilia sono finite in arresto dopo essere state trovate in possesso di circa 200 dosi tra crack e cocaina.

Arresti per spaccio ad Aprilia

L’operazione portata a termine dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia rientra nell’ambito delle più ampie attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti piuttosto sentito in quest’area.

In manette un italiano e un ivoriano

Nello specifico, a finire in manette sono stati un cittadino italiano del luogo, 30enne, ed un cittadino ivoriano sempre di Aprilia, 31enne. Entrambi erano peraltro già gravati da pregiudizi di polizia in materia di stupefacenti. I due, come detto, sono stati trovati in possesso di crack e cocaina, nella misura di circa 200 dosi, già confezionate per la successiva vendita, per un peso complessivo di circa 100 grammi. Rinvenuto anche denaro contante per oltre 700,00 euro.

