Aprilia, cane cade in un pozzo e viene salvato dai Vigili del Fuoco: era sparito da 13 giorni (VIDEO)

Salvato un cane nella zona di Aprilia, che è stato ritrovato da un boscaiolo locale mentre abbaiava e si disperava. Il quattro zampe, infatti, era finito all’interno di un pozzo romano, probabilmente cadendo accidentalmente al suo interno e incapace di risalire in superficie per la profondità della pozza. L’uomo ha allertato subito i Vigili del Fuoco locali, che scesi nel pozzo hanno imbracato l’animale e lo hanno posto in salvo.

Il salvataggio del cane nel pozzo di Aprilia

Nel primo pomeriggio di ieri, ovvero la giornata sabato 26 novembre 2022, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina è intervenuto all’interno del Comune di Aprilia a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112, per un soccorso ad un cane. Sul posto un uomo informava i pompieri che mentre era a raccogliere legna, come di solito faceva in una zona boscata del territorio apriliano, udiva dei lamenti provenienti da un vecchio pozzo romano, profondo poco meno di 4 mt e parzialmente coperto dalla vegetazione boschiva. All’interno di questa cavità di media profondità, vi era un cane in evidente difficoltà, poiché non riusciva più a risalire in superficie ed era abbastanza palese di come si stesse lamentando per essere bloccato lì.

Subito la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Aprilia, ha iniziato le fasi di recupero dell’animale. Recuperato il pelosetto, cosciente ma in condizioni provate dalla brutta esperienza, e senza padrone, veniva simbolicamente battezzato dalla squadra di salvataggio con il nome “Fortunato”, visto il modo casuale del suo ritrovamento all’interno del bosco. Successivamente veniva consegnato al veterinario di turno per le cure necessarie e relativo controllo del chip. Qualche ora dopo venivamo contattati dallo stesso veterinario che ci informava di aver rintracciato il proprietario il gli quale dichiarava che erano circa 13 giorni che non trovava il suo amico pelosetto.