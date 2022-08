Aprilia: l’ultimo commosso saluto a Francesca Testana, in centinaia per il funerale della 26enne morta in discoteca

Tante, tantissime persone hanno voluto portare l’ultimo saluto a Francesca Testana, la giovane ragazza di 26 anni morta mercoledì scorso durante una serata con le amiche. Oggi pomeriggio, ad Aprilia, presso la Chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti, si sono svolti i funerali della ragazza che hanno richiamato una nutrita folla di persone.

Chi era Francesca Testana

Tanta la commozione tra i presenti con un applauso che ha accompagnato il feretro della giovane 26enne. Francesca, come è noto, si stava divertendo con le amiche nel noto locale di latina ‘El Paso’, prima di accasciarsi improvvisamente a terra. Inutili, purtroppo, erano stati i tentativi di soccorso con la 26enne di Aprilia, mamma di due bimbi piccoli, deceduta nel locale.

Com’è morta la 26enne di Aprilia

La ragazza sarebbe morta per un’aritmia fulminante che non le ha lasciato scampo. Per il referto completo ad ogni modo bisognerà aspettare ancora diverso tempo ma intanto tutte quelle illazioni che parlavano di assunzioni di stupefacenti e di ‘drink’ in quantità eccessive sono state allontanate. A restare è invece il dolore per una perdita che lascia un vuoto incolmabile per i suoi affetti più cari.