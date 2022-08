Morta in discoteca a 26 anni, l’autopsia: ‘Uccisa da aritmia fulminante’. L’ultimo saluto a Francesca Testana

Nessuna traccia di droga e di alcol, Francesca Testana sarebbe morta a causa di un’aritmia fulminante. Lei che mercoledì sera si stava divertendo con le amiche nel noto locale di latina ‘El Paso’, lei che improvvisamente, mentre la musica era a tutto volume, si è accasciata a terra. Inutili i tentativi di soccorso: la 26enne di Aprilia, mamma di due bimbi piccoli, è morta lì. In quella serata che doveva essere all’insegna della spensieratezza e che, invece, si è trasformata in tragedia. Tutto in pochi istanti si è fermato: la musica, i balli. E, purtroppo, il cuore della ragazza.

L’autopsia sul corpo di Francesca Testana

È stata la stessa famiglia a volere, quasi a pretendere, l’autopsia sul corpo di Francesca Testana, per mettere a “tacere” tutte le voci che parlavano di droga, di alcol e che avevano puntato il dito contro una giovane mamma, che aveva solo deciso di divertirsi e trascorrere una serata con le amiche.

La sorella, poco dopo la tragedia, si era lasciata andare a un lungo sfogo e aveva ribadito che la 26enne non era sotto effetto di sostanze stupefacenti, si era solo sentita male. Una tragica fatalità, il destino che ha giocato una delle sue carte più brutte perché Francesca, stando all’autopsia, sarebbe morta per un’aritmia fulminante che non le ha lasciato scampo. Per il referto completo, come riporta Il Messaggero, bisognerà aspettare 60 giorni, ma sembrano farsi lontane tutte quelle illazioni che parlavano di assunzioni di stupefacenti e di ‘drink’ in quantità eccessive. Quei giudizi, tra dolore e disperazione. E quei silenzi mancati.

Quando ci sarà il funerale

L’ultimo saluto a Francesca, che lascia il marito e due figli piccoli, si terrà domani ad Aprilia: alle 10 verrà allestita presso la cappella del cimitero la camera ardente, mentre alle 15.30 la bara entrerà nella Chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti.

Intanto, i social continuano ad essere presi d’assalto dai ricordi, dalle foto della 26enne, sempre sorridente. Lei che viveva per i suoi bimbi e per la sua famiglia. E che, in pochi istanti, è stata portata via da un malore che non le ha lasciato scampo.