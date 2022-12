Aprilia, nascondevano oltre mezzo chilo di cocaina in cassaforte: 2 arresti

Resta costante l’attenzione delle forze dell’ordine per debellare il fenomeno della detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un impegno che viene svolto costantemente con intento di prevenzione e anche di repressione. E anche nel territorio del Comune di Aprilia, in provincia di Latina i Carabinieri mantengono la guardia alta contro lo spaccio di droga, tanto da aver proceduto all’arresto di due giovani pusher.

Custodivano in casa anche materiale per il confezionamento delle dosi

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno disarticolato una presunta piazza di spaccio nel centro di Aprilia, arrestando due giovani disoccupati del posto, risultati essere un italiano ed uno straniero. A seguito di perquisizione i due sono stati trovati in possesso di circa 6 chilogrammi di hashish e oltre mezzo chilo di cocaina, il cui valore complessivo ammonta a circa 100.000 euro. Nel corso dell’ispezione gli uomini dell’Arma hanno anche rinvenuto contanti e bilancini di precisione oltre a una macchina per il sottovuoto, utilizzata per confezionare banconote e sostanze psicotrope.

La cocaina si trovava in cassaforte

Parte dello stupefacente veniva custodito in una cassaforte – aperta tramite intervento dei vigili del fuoco – in un appartamento situato in un condominio, il cui ingresso veniva videosorvegliato con una telecamera a circuito chiuso, collegato con uno schermo controllato dai due arrestati. I due ora dovranno comparirà davanti al giudice per la convalida dell’arresto e verranno, eventualmente, sottoposti a misura restrittiva.