Aprilia, tragico incidente in via del Genio Civile: muore una 32enne

Incidente mortale nel pomeriggio di ieri in via del Genio Civile, all’incrocio con la Pontina, nel territorio del Comune di Aprilia. A perdere la vita è stata una 32enne.

Lo schianto intorno alle 14 di ieri, sabato 11 febbraio. Un violento impatto tra una Ford e una Toyota Yaris ha provocato una vittima e il ferimento dell’altro conducente, trasportato in codice rosso all’ospedale Goretti di Latina.

L’intervento della Polizia locale e dei sanitari del 118

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia locale di Aprilia, per prestare soccorso alle persone coinvolte e gestire il traffico sul tratto di strada interessato dallo scontro. Purtroppo, una volta sul posto, i soccorritori non hanno potuto fare nulla per la conducente della Ford se non constatarne il decesso. Gravi anche le condizioni dell’autista della Yaris che trasportato nel nosocomio del capoluogo pontino è stato ricoverato in prognosi riservata.

I rilievi per accertare la dinamica dell’incidenti ed eventuali responsabilità

Ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Di certo i caschi bianchi di Aprilia hanno svolto tutti i rilievi utili a stabilire quale siano state le cause dello scontro, non è escluso che anche la pioggia battente possa aver avuto un ruolo nel tragico incidente. Gli uomini della Locale hanno dovuto chiudere il transito sulla strada proprio per poter soccorrere le due persone coinvolte, svolgere tutte le attività investigative utili a ricostruire i fatti e rimuovere i mezzi incidentati così da assicurare la sicurezza sul via del Genio Civile.