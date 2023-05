Aprilia, violenta lite a scuola: 14enne pestata di botte da tre compagne di classe

Una lite a scuola, come ce ne sono tante. Se non fosse che una 14enne è stata presa di mira da tre coetanee e presa a botte, tanto da mandarla in ospedale. Una vicenda successa la scorsa settimana all’istituto superiore di Aprila, l’’Antonio Meucci’, denunciata dai familiari della vittima lunedì scorso. E ora sul caso indagano i Carabinieri del reparto territoriale di Aprilia per cercare di capire cosa sia successo ed eventualmente procedere nei confronti delle tre ragazzine violente.

In tre si sarebbero avventate contro la vittima

Dalle prime indagini è apparso chiaro che la lite sia scoppiata per futili motivi. Tra le ragazze ci sarebbero stati dissapori che andavano avanti da tempo. Ma stavolta, una parola tira l’altra e le tre si sarebbero avventate sulla 14enne, picchiandola. Botte per le quali la vittima è ricorsa alle cure dei sanitari della clinica ‘Città di Aprilia’ e dove i medici, dopo averle somministrato le cure necessarie, hanno redatto un referto con prognosi di sette giorni.

La denuncia dei genitori e della scuola che chiede di fare chiarezza sull’accaduto

Ma resta lo choc e la paura di tornare in quella scuola per la giovanissima vittima, tanto che oltre alla denuncia da parte dei genitori, anche la dirigenza scolastica del Meucci si è attivata per chiedere agli uomini dell’Arma di svolgere accertamenti sull’episodio. Un fatto grave in assoluto, ma inconcepibile quando succede in un istituto scolastico, sul quale l’istituto scolastico vuole che si faccia chiarezza, perché fatti del genere non accadano più.

Le attività investigative sono state avviate immediatamente dopo la denuncia da parte dei genitori della 14enne, ma si tratta di indagini delicate, sulle quali i militari mantengono il massimo riserbo trattandosi di un’aggressione che si è consumata in una scuola, ma soprattutto di un fatto di cronaca che ha coinvolto quattro adolescenti.