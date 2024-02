Controlli ad alto impatto ad Aprilia: lavoro e sicurezza alimentare, oltre 50mila euro di multe per gli irregolari | FOTO

Nuovi controlli straordinari delle forze dell’ordine ad Aprilia. Controllate diverse attività commerciali, elevate multe a diverse attività commerciali. Tutti i dettagli.

Si è svolto nella serata di ieri ad Aprilia un importante servizio di controllo del territorio che ha coinvolto vari corpi delle forze dell’ordine. Le verifiche, svolte in collaborazione con la Questura di Latina, hanno visto in campo infatti Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, e vari reparti speciali, dai Carabinieri Forestali di Latina, fino al NAS passando per i Militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro. Nel mirino in particolare le attività commerciali del territorio (cinque in tutto quelle attenzionate). Multe salate, a vario titolo, per i trasgressori a seguito delle irregolarità riscontrate. Controllate nell’ambito dei controlli anche 52 persone e 33 veicoli. Ma ecco tutti i particolari.

Denunciato imprenditore, multe per 50mila euro

Nello specifico i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno ad esempio denunciato in stato di libertà un cittadino indiano classe 62 residente ad Aprilia, titolare di un’attività commerciale. A lui sono state contestate gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che hanno portato alla sospensione dell’attività imprenditoriale stessa. In più sono state riscontrate diverse violazioni specifiche: mancanza della redazione del documento valutazione dei rischi, mancata sorveglianza sanitaria e formazione dei lavoratori. Totale, conti alla mano, una multa salatissima vicina ai 50mila euro.

Le altre irregolarità riscontrate

Proseguendo con il report dei controlli, i Carabinieri del Nucleo Forestale hanno contestato un illecito amministrativo a un cittadino indiano classe 78 residente a Nettuno e titolare di un’attività commerciale. Secondo quanto si apprende l’uomo commercializzava borse in plastica non rispondenti alle caratteristiche di legge ed è stato multato per 5.000,00 euro.

E ancora. Sono stati invece i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità a contestare a un cittadino pakistano classe 93 residente sempre ad Aprilia e titolare di un’attività commerciale, ulteriori sanzioni. Nello specifico irregolarità sono emerse circa l’inottemperanza delle procedure di autocontrollo HACCP, che prevedono il pagamento di euro 2.000,00 di multa, nonché altri illeciti in materia di alimenti che hanno portato “al sequestro amministrativo prodotti ittici, carnei ed avicoli“. Totale, anche in questo caso, 5.000,00 euro di verbali.