Elezioni Comunali Lazio 2023: dove si vota e quando, le date

Le Elezioni Comunali sono vicine. Quarantasette comuni della regione Lazio andranno al voto quest’anno e quindi si preparano per il rinnovo dei consigli comunali. Al voto piccoli e grandi comuni. Ecco tutti i dettagli sulle date e le città che sono pronte alla nuova tornata elettorale.

Elezioni comunali 2023: quando si vota

Le elezioni comunali 2023 si terranno domenica 14 e lunedì 15 maggio in 47 comuni della regione Lazio. Il turno di ballottaggio sarà invece domenica 28 e lunedì 29 maggio. Saranno 12 i comuni in cui si voterà con popolazione legale superiore alla soglia dei 15.000 abitanti con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno.

Ci sono invece novità per alcune città: i comuni di San Cesareo (RM) e Valmontone (RM) hanno superato la soglia dei 15.000 abitanti al Censimento 2021, per questo andranno al ballottaggio se nessun candidato otterrà la maggioranza assoluta dei voti validi.

Ecco di seguito i numeri delle elezioni nella regione Lazio:

comuni al voto: 47 su 378 comuni laziali (12,4%)

comuni >15.000 ab: 12 su 47 (25,5%)

comuni ≤15.000 ab: 35 su 47 (74,5%)

capoluoghi di provincia: 1

47 comuni si preparano al voto: ecco quali

Quarantasette comuni al voto, ma di preciso dove si vota? Ecco tutte le città che si preparano ad eleggere il nuovo primo cittadino: in Provincia di Frosinone si voterà ad Amaseno, Anagni, Aquino, Arpino, Atina, Boville, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Pico, Pignataro Interamna, Serrone, Villa Latina, Villa Santa Lucia.

In provincia di Latina invece le città coinvolte sono: Aprilia, Bassiano, Campodimele, Latina, Lenola, Roccagorga, Sonnino, Terracina. In provincia di Rieti: Belmonte in Sabina, Borgorose, Rocca Sinibalda, Varco Sabino. A Roma invece andranno al voto i comuni di Affile, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Fiumicino, Gallicano nel Lazio, Magliano Romano, Morlupo, Olevano Romano, Pomezia, Rocca di papa, Roccagiovine, Sacrofano, San Cesareo, Santa Marinella, Valmontone, Velletri, Segni. In provincia di Viterbo invece si preparano per il nuovo Sindaco: Sutri, Valentano, Vallerano, Vignanello.