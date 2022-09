Esce di casa e scompare nel nulla: paura per le sorti di una 14enne

“Abbiamo paura che le sia successo qualcosa di brutto”. La voce del papà di Saliha Omerovic è tremante ma forte nel raccontare cosa è successo nelle prime ore di stamattina. La 14enne è scomparsa di casa stamattina alle 8 e da allora non se ne hanno notizie.

leggi anche: Picchia e segrega la sorella in una stanza: dopo oltre 20 anni la donna è libera

Cosa è accaduto

“Saliha è uscita dal cancello alle 8 e io l’ho vista mentre si allontanava, l’ho vista persino raccogliere dei limoni a terra, ma ero convinto che stesse raggiungendo la mamma. Quando qualche minuto dopo ho visto mia moglie in casa e mi ha detto che non sapeva dove fosse nostra figlia ci è salita l’angoscia…”. Il racconto è quasi frenetico, il papà Daniele ha paura e ogni minuto che passa l’ansia per la sua bambina di soli 14 anni cresce.

D’altro la ragazzina “non si è mai allontanata da sola” dice Daniele. Eppure questa mattina la 14enne è uscita alle 8 di casa in zona La Gogna ad Aprilia e di lei si sono perse le tracce.

Leggi anche: Roma, scompare nel bosco di Castel Gandolfo: paura per una 84enne

Le ricerche della 14enne

In tanti la cercano sin da subito. Carabinieri, Vigili del fuoco, la mamma, il fratello più grande e anche amici di famiglia. Tutti alla ricerca della piccola Saliha nella speranza che non le sia successo nulla. Perchè i timori sono tanti e Daniele non riesce a nasconderli: “Se le avessero fatto qualcosa? E se qualcuno l’avesse presa?”. I genitori sono disperati: “Se qualcuno l’ha vista ci avverta. Chiami i Carabinieri”.

Nessuno sembra aver visto alcunchè nella zona. Come se la piccola si fosse volatilizzata. Intanto le attività delle forze dell’ordine vanno avanti nella speranza di ritrovare al più presto la ragazzina e riportarla a casa sana e salva.